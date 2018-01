Regio woensdag, 10 januari 2018

Stempel ‘verwarde mensen’ werkt stigmatiserend

Leeuwarden - Uitlatingen van bestuurders over opnames en overlast van verwarde mensen werken stigmatiserend. Dat vindt Ton Dhondt, psychiater en lid van de raad van bestuur van de GGZ Friesland. De afgelopen weken lieten onder meer korpschef van de nationale politie Erik Akerboom en de burgemeesters Fred Veenstra van de Fryske Marren en Harry Oosterman van Ooststellingwerf zich uit over de overlast van verwarde mensen.

,,Het onderwerp ‘verwarde mensen’ is hot, iedere dag is er wel iets over te lezen. En heel vaak wordt er een link gelegd met psychiatrische problematiek, en dat is niet terecht”, stelt Dhondt.

Volgens Dhondt heeft slechts 30 procent van de verwarde mensen een psychiatrische diagnose. ,,En voor de rest zie je dat je te maken hebt met mensen met bijvoorbeeld een alcohol- of drugsprobleem, een lichamelijke ziekte, dementie of een verstandelijke beperking. Het is veel breder dan wordt gesuggereerd.”

Door incidenten met verwarde personen worden volgens Dhondt veiligheid en psychiatrische aandoeningen onterecht aan elkaar gekoppeld. ,,Bij de GGZ Friesland hebben wij elfduizend mensen in behandeling, die vormen echt niet allemaal een gevaar voor de samenleving.”

Door de berichtgeving bestaat volgens Dhondt zelfs het risico dat mensen met psychische problemen minder snel hulp zoeken. ,,En dat is ernstig. Het is juist van het grootste belang dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen als ze bijvoorbeeld kampen met een depressie.”

Vaak wordt er gesteld dat bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg een reden zijn voor de toename van het aantal ‘verwarde personen’. ,,Ik vraag me af of dat een reden is. Er is vooral bezuinigd op dure klinische bedden maar daarvoor in de plaats is er geïnvesteerd in ambulante zorg. Op de directe patiëntenzorg is niet zozeer bezuinigd, er worden ook niet minder mensen geholpen.”

De komst van een centrale locatie voor ‘verwarde mensen’ in Leeuwarden - volgens plannen komend voorjaar in het MCL - juicht Dhondt toe. ,,Het is van het grootste belang dat de juiste diagnose gesteld kan worden, zodat mensen de hulp krijgen die nodig is. Doordat er op de centrale locatie mensen vanuit verschillende disciplines zitten - van verpleeg- tot verslavingszorg, van psychiatrie tot de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - is het mogelijk om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk de juiste hulp geboden wordt.”

Reacties: