Regio woensdag, 10 januari 2018

Mogelijk ander college voor twee maanden op Ameland Nes - De kans is aanwezig dat Ameland een nieuw college krijgt om het eiland de laatste twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen te besturen. Burgemeester Albert de Hoop onderzocht gisteren de toekomstmogelijkheden voor het eilander bestuur nadat de fractie van Ameland’82 tijdens de raadsvergadering van maandag het vertrouwen in het college opzei. Fractievoorzitter Rudolf Teuben sprak tijdens de vergadering over de mogelijkheid om als demissionair college de gemeente verder te besturen. Dit zorgde voor verwarring aangezien de term ‘demissionair’ niet in de Gemeentewet voorkomt. De Hoop gaf daarop als reactie aan dat hij zou uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het toekomstig bestuur van het eiland. ,,Naast een nieuw college kan het huidige aanblijven om alleen de noodzakelijke taken uit te voeren.” Daarnaast kan het college verdergaan met alleen de burgemeester. ,,Hier gaat de voorkeur echter niet naar uit.” De huidige coalitie is amper zeven maanden aan het werk. De kwestie van de uitbreidingsplannen van het parkeerterrein bij supermarkt Coop zorgde er in april voor dat het eerdere college viel. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties