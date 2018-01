Regio woensdag, 10 januari 2018

Nieuw college Leeuwarden bezuinigt op sociale hulp Leeuwarden - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Leeuwarden gaat fors bezuinigen om het jaarlijkse tekort van twaalf miljoen euro op de zorgtaken weg te werken. Dat staat in het gisteren gepresenteerde collegeprogramma. Minima worden volgens de plannen ontzien, de zorg wordt anders georganiseerd en de ambtenaren die met pensioen gaan worden niet allemaal vervangen. Dat zijn enkele maatregelen die het college voor de komende jaren wil gaan nemen. De Kracht van Samen is de titel van het nieuwe programma van PvdA, CDA, Pal/GroenLinks en D66. Voor de PvdA worden Sjoerd Feitsma en Henk Deinum opnieuw wethouder, Friso Douwstra keert terug namens het CDA en Hilde Tjeerdema wordt wethouder namens D66, zij was fractievoorzitter. Herwil van Gelder is de grote onbekende. Hij wordt wethouder voor Pal/GroenLinks, op dit moment is hij nog wethouder in de Groningse gemeente De Marne. Een belangrijke aanpassing vergeleken met het huidige beleid is een andere opzet van de wijkteams. Volgens het nieuwe college moet hier miljoenen worden bezuinigd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties