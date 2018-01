Economie woensdag, 10 januari 2018

Noordoost-Fryslân hoopt op overnachters door LF2018 Leeuwarden - Mocht Leeuwarden onvoldoende overnachtingsplekken hebben voor de toeristenstroom door LF2018, dan kunnen ze volgens een groep ondernemers uit Noordoost-Fryslân makkelijk elders terecht. Met het initiatief Wolkom by ús yn 2018 hoopt een twaalftal kleine ondernemers ook een graantje mee te pikken van de verwachte toeloop van toeristen in het kader van Culturele Hoofdstad. De Wolkom by ús-deelnemers hebben allemaal een bed & breakfast of een minicamping. Volgens de initiatiefnemers is het échte Fryslân niet te beleven in grote hotelketens in de stad maar bij kleinschalige accommodaties. Met YouTubefilmpjes stellen de ondernemers zich op de website bijwiewiljijslapen.nl voor. Ook vertellen ze waarom zij op het platteland een B&B of camping zijn begonnnen. De filmpjes zijn gemaakt met een knipoog naar het tv-programma Bed & Breakfast.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties