Regio dinsdag, 9 januari 2018

Schijnwerper op drie oude Friese moordzaken Leeuwarden De politie doet een nieuwe poging om de daders te vinden in drie Friese moordzaken. De zaken krijgen onder meer aandacht op de cold case-kalender, die verspreid wordt in onder meer de Nederlandse gevangenissen. De politie bracht vorig jaar voor het eerst een cold case-kalender uit. Daarop stond per week een nog niet opgelost levensdelict. Het idee daarachter was dat gedetineerden met tips komen. Volgens de politie was de kalender een succes. In 2016 kreeg de politie 164 tips over cold case-zaken, en vorig jaar waren dat er ongeveer achthonderd. ,,Daarvan waren 32 tips bruikbaar”, meldt politiewoordvoerder Ron Reinds. De politie denkt dat het hoge aantal tips deels komt door de kalender. Ook via bijvoorbeeld televisieprogramma’s was meer aandacht voor de zaken. Voor de vijf zaken die politie Noord-Nederland aanleverde voor de kalender van 2017 kwamen geen bruikbare tips binnen. Reinds: ,,Er zijn helaas geen noordelijke zaken heropend.” Dat geldt ook voor de enige Friese zaak op de kalender van vorig jaar. Het betrof de moordzaak van Folkert Veenstra uit Ureterp. Hij werd in 1992 doodgeslagen in zijn woning. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 januari

