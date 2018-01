Regio dinsdag, 9 januari 2018

Bijleveld vertrekt als hoofdredacteur Op 1 oktober jongstleden mochten we Hildebrand Bijleveld verwelkomen als nieuwe hoofdredacteur van het Friesch Dagblad . Op de redactie is hij hartelijk ontvangen. Met overtuiging en enthousiasme heeft hij geprobeerd inhoud te geven aan zijn nieuwe functie. Er wachtte hem als hoofdredacteur een verantwoordelijke en veelomvattende uitdaging. Een hoofdredacteur verzorgt hoofdartikelen, geeft leiding aan de redactie, stimuleert ontwikkelingen rond nieuwe media, is het ‘gezicht van de krant’ naar de buitenwereld, onderhoudt contact met de directie, enzovoort. Bijleveld heeft zijn taak met passie en liefde voor onze krant opgepakt. Des te teleurstellender is het dat hij al na enkele maanden tot de slotsom kwam dat zijn visie als hoofdredacteur onvoldoende aansluit bij de redactie. Daarom heeft hij in overleg met het bestuur van vereniging Het Friesch Dagblad en de directie van NDC mediagroep besloten zijn functie als hoofdredacteur met ingang van 1 februari 2018 neer te leggen. Bijleveld blijft in dienst van NDC waar hij nieuwe projecten zal gaan leiden. Vanzelfsprekend betreurt het bestuur het, dat we al na zo’n korte periode afscheid moeten nemen van onze nieuwe hoofdredacteur. Voor de redactie hebben de wisselingen na het vertrek van Lútsen Kooistra in april 2017 de meeste impact. Tegelijkertijd komt in deze situatie ook de kracht van onze redactie naar voren. Als een eensgezind – en als het nodig is zelfsturend - team zet de redactie zich in voor het maken van een krant met een herkenbare identiteit én een unieke kwaliteit. Het is bemoedigend om te zien dat het afgelopen jaar het aantal abonnees is gegroeid. Bestuur van de vereniging Friesch Dagblad en de directie NDC bezinnen zich in samenspraak op de goede voortgang van het werk. We vertrouwen dat de Heer ons daarbij de weg wijst en we weten ons gesteund door de Friesch Dagblad gemeenschap. Jan Ienco Froentjes is voorzitter van de vereniging Het Friesch Dagblad

