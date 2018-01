Regio dinsdag, 9 januari 2018

Bumpersticker van fontein ‘Love’ is in de maak Leeuwarden - Marketing- en reclamebureau Merkmakers denkt serieus na over het op de markt brengen van een bumpersticker van de fontein Love van Jaume Plensa op het Stationsplein in Leeuwarden. Peter van den Broek van Merkmakers werd afgelopen weekend op het idee gebracht door een column in de Wykein-bijlage van het Friesch Dagblad, waarin geopperd werd een autosticker van de twee witte kinderhoofden te maken. ,,Ik heb een collega gevraagd het idee verder uit te werken”, zegt Van den Broek. Uitgedacht moet worden hoe het kunstwerk als beeldmerksticker in massaproductie genomen kan worden. Van den Broek: ,,Je zou kunnen denken aan zoiets als de bekende I Love New York-stickers.” Artistiek directeur Anna Tilroe van het project 11Fountains reageert opgetogen. ,,Enig! Geweldig! Dit is wat bedoeld wordt met de legacy van LF2018: al die auto’s die ineens niet meer gewoon zijn en ook na 2018 nog met die stickers rondrijden.” Legacy (erfenis) is wat de organisatie bedoelt met de blijvende meerwaarde die Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân oplevert. Tilroe ziet potentie in Love als modern stadsicoon. ,,Als een openbaar kunstwerk op de goede plek staat, ga je de omgeving anders zien. Ook de andere tien fonteinen hebben dat in zich. Alle locaties krijgen een nieuwe allure. Het zijn levende kunstwerken, het is niet een van de vele beeldenroutes.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 9 januari.

