Regio maandag, 8 januari 2018

Wetterskip Fryslân: waterstand is onder controle Leeuwarden - De hoge waterstanden in de provincie zijn vandaag of morgen verleden tijd. Wetterskip Fryslân verwacht dat het Hooglandgemaal bij Stavoren vandaag kan worden uitgeschakeld. Door de hevige regenval van de afgelopen maanden kampt de provincie met fikse wateroverlast. Weilanden en akkers staan onder water. Volgens Wetterskip-woordvoerder Hanneke Nieuwenhuis staat het peil in de boezem nu op -0,43 NAP. De streefwaarde is -0,52. Alhoewel de stand nog te hoog is, is de situatie onder controle. “We hebben goede spuimogelijkheden. Het Hooglandgemaal heeft de afgelopen dagen op maximale kracht gepompt en is gisteren een tandje teruggezet. We verwachten dat het gemaal vandaag helemaal kan worden uitgezet.” Het gemaal kan maximaal zesduizend kuub per minuut verwerken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 8 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties