maandag, 8 januari 2018

Onderzoek naar veiligheid Europaplein Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden gaat komende week kijken of het Europaplein wel veilig genoeg is. Aanleiding is een ongeluk, afgelopen vrijdag. Een automobilist raakte van de weg af, en belandde op het fietspad dat onder de verhoogde rotonde doorloopt. Het is de tweede keer sinds november dat een auto van het verhoogde plein afreed en beneden terechtkwam. “Maandag gaan we samen met de politie kijken of en wat er veranderd moet worden”, aldus wethouder Friso Douwstra afgelopen weekeinde. “Zover bij de gemeente bekend is, is dit het tweede geval.” Begin december stelde het Friesch Dagblad vragen over de veiligheid van het plein aan de gemeente Leeuwarden. Aanleiding was het eerste ongeluk sinds de nieuwe situatie, maar ook het ontbreken van hekken op de plekken op de rotonde waaronder het fietspad ligt. De gemeente antwoordde toen dat er geen reden was om maatregelen te treffen en dat het verkeersplein aan alle voorwaarden en normen voldeed. “Inhoudelijk klopt dat antwoord”, aldus Douwstra nu. “En de hekjes staan er op verschillende plekken om de randen zichtbaar te maken. Het is maar de vraag of dit soort hekjes een auto kunnen tegenhouden.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 8 januari.

