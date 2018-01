Regio zaterdag, 6 januari 2018

Wetterskip houdt oprukken van rivierkreeft nauwlettend in de gaten Leeuwarden - Ongeveer dertig jaar geleden werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Daarna heeft deze zoetwaterkreeft zich snel verspreid. Deskundigen schatten dat er inmiddels honderdduizenden kreeften in de Nederlandse wateren zitten. Rivierkreeften houden zich vooral op in stil of langzaam stromend water, zoals sloten en grachten. De verspreiding van de kreeft leidt tot een afname van de biodiversiteit in die wateren. De kreeften vreten de sloten en grachten kaal, waardoor ander leven onmogelijk wordt. Bovendien veroorzaakt de kreeft schade aan oevers en dijkjes. Om die reden houden de waterschappen de omvang van de populatie nauwlettend in de gaten. Ook de politiek is alert. De Statenfractie van 50Plus in Fryslân stelde in november vragen over de aanwezigheid van de exotische kreeft in de Friese wateren. Bij de beantwoording baseerde Gedeputeerde Staten zich op informatie van Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip inventariseerde de verspreiding van rivierkreeften in de provincie. Volgens communicatieadviseur Hanneke Nieuwenhuis ging het om een verkenning, niet om een uitvoerig onderzoek naar de aantallen. “It gie ús om it byld. Welke soarten fan de kreeft komme hjir foar? En wêr binne se te finen?” Het Wetterskip voerde de verkenning uit door rivierkreeften die in muskusratkooien werden aangetroffen te registreren. In die kooien zijn drie soorten van de kreeft aangetroffen: de gestreepte, gevlekte en de rode Amerikaanse rivierkreeft. De gestreepte en gevlekte soort doken enkele jaren geleden al op meerdere locaties in Fryslân op. De rode Amerikaanse rivierkreeft werd afgelopen najaar op slechts op één locatie aangetroffen. Deze vondst baart het Wetterskip zorgen. “Dizze soart stiet derom bekend yn oevers te wrotten. Dat kin wy net ha”, zegt Nieuwenhuis. Het Wetterskip heeft nog geen graafschade geconstateerd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties