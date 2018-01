Regio zaterdag, 6 januari 2018

Einde mogelijk nabij voor het carbidkanon Joure - Beelden van carbidverenigingen die schieten met omgebouwde giertanks behoren vanaf volgend jaar mogelijk tot het verleden. De Fryske Marren is de laatste gemeente van Noord-Nederland die het gebruik van deze zogenaamde carbidkanonnen toestaat, maar burgemeester Fred Veenstra zet op zijn blog vraagtekens bij de toekomst van de uit de kluiten gewassen carbidbus. “Die carbidkanonnen produceren enorme dreunen en het is de vraag of we dat met zijn allen nog wel moeten willen”, zegt hij in een telefonische toelichting. De Fryske Marren heeft afgelopen jaar extra maatregelen genomen tegen overlast van vuurwerk. “Het ging hierbij met name over geluidsoverlast door grote knallen.” De maatregelen worden in de loop van het jaar geëvalueerd met onder anderen de brandweer, de politie en betrokkenen uit de plekken waar met carbid wordt geschoten. “Uit die evaluatie moet blijken of we definitief afscheid gaan nemen van het carbidkanon.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 januari.

