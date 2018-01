Regio zaterdag, 6 januari 2018

Directeur Nordwin mag weer aan de slag Leeuwarden - Directeur Ton Stierhout gaat maandag weer aan het werk op het hoofdkantoor van het Nordwin College in Leeuwarden. De rechter oordeelde gisteren dat hij in december onterecht is geschorst door de raad van toezicht. Sinds Stierhout afgelopen juli een tegenvallende begroting en meerjarenplan presenteerde botert het niet tussen hem en de raad van toezicht. De raad vertrouwde de gegevens niet en liet ze controleren door accountants van KPMG. Stierhout en de raad van toezicht verschillen ook van mening over de toekomst van de school. De directeur koerst aan op samenwerking en eventuele fusie met Friese Poort of Friesland College, terwijl de raad van toezicht de voorkeur geeft aan een zelfstandige positie. Nadat Stierhout de conceptbegroting in november naar de ondernemingsraad en de ouderenraad stuurde, besloot de raad van toezicht hem op 4 december te schorsen. Hij zou de cijfers gedeeld hebben zonder toestemming van de financiŽle commissie van de raad van toezicht. Niet zwaarwegend genoeg De rechter vond dit argument niet zwaarwegend genoeg en oordeelde dat de schorsing moet worden opgeheven. Voor elke dag dat Stierhout toch niet aan het werk mag moet het Nordwin College een dwangsom van vijfduizend euro betalen, tot een maximum van een ton. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 januari.

