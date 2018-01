Regio zaterdag, 6 januari 2018

45 chauffeurs van Waaksma zonder werk Kootstertille - Vijf chauffeurs van taxibedrijf Waaksma uit Kootstertille zijn overgestapt naar de bedrijven VMNN en Dorenbos. Dat laat Martin Vis, operationeel manager van VMNN weten. Maandag wordt de nieuwe aanbesteding in het WMO- en leerlingenvervoer van kracht. Het werk binnen deze aanbesteding wordt over vijf bedrijven verdeeld: NOF, VMNN, Dorenbos, Postma en Waaksma. Doordat VMNN en Dorenbos bij de nieuwe aanbesteding de helft van het werk toebedeeld hebben kregen, blijft er voor de bedrijven uit Noordoost-Fryslân weinig over. De taxibedrijven VMNN en Dorenbos moesten twaalf Waaksmachauffeurs een contractaanbod doen. Dat ging echter om ritten in Emmen, waar de chauffeus op eigen kosten naartoe moeten. Vijf mensen hebben daar dus voor gekozen. Hun zeven collega’s blijven voorlopig bij Waaksma in dienst, net als 38 anderen voor wie directeur Rienk Waaksma door de aanbesteding geen werk meer heeft. Hij hoopt dat een groot deel van hen alsnog kan overstappen, anders is ontslag op langere termijn onvermijdelijk. “Degenen die maandag op kantoor komen worden opgevangen”, laat Waaksma weten. “Er gaat nog niks met ze gebeuren. Het wordt moeilijk om ze allemaal de weg op te sturen, dus moeten ze andere taken binnen het bedrijf vervullen.” “Ik kan ze niet op staande voet ontslaan, daar is geen enkele reden voor” zegt Waaksma. “Daar zal dan wel enige tijd overheen gaan. De chauffeurs moeten nog wat wisseldiensten draaien en vakantieuren opmaken. Dat gaat nog wel drie of vier maanden duren.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 januari.

