Regio vrijdag, 5 januari 2018

Verdrinking doodsoorzaak Bruinsma Leeuwarden - Bij onderzoek op het lichaam van Remon Bruinsma is geen in- of uitwendig letsel gevonden. De sectie op het lichaam van de Wester-eender is gisteren verricht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Volgens de politie passen de bevindingen omtrent de doodsoorzaak bij verdrinking. Behalve sectie is ook toxicologisch onderzoek verricht. De uitslag daarvan wordt volgende week verwacht. De achttienjarige student Remon Bruinsma verdween in de nacht van 30 november op 1 december tijdens het uitgaan in Leeuwarden. Op nieuwjaarsdag werd zijn lichaam gevonden in het water van de Noordersingel, bij de Prinsentuin. Gisteravond werd in Leeuwarden een stille tocht voor Bruinsma gehouden. Meer dan tweeduizend mensen kwamen samen op de Nieuwestad, nabij de C&A, een van de plekken waarop Bruinsma in de nacht van 30 november op 1 december nog is gezien. Daarna liep de stoet via de Nieuwestad, over de Westerplantage, de Boterhoek en de Groeneweg naar de Prinsentuin. Deze straten waren afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van de vindplaats van het lichaam van Bruinsma waren enkele toespraken en legden deelnemers bloemen en kaarsjes neer. Ook aan de overkant van het water, op de Noordersingel, stonden enkele honderden mensen. Voorop in de stoet liepen familie en vrienden van Bruinsma. Ook de burgemeesters Ferd Crone van Leeuwarden en Klaas Agricola van Dantumadiel waren bij de tocht aanwezig.

