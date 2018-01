Regio vrijdag, 5 januari 2018

Molen bij Stenden krijgt na eeuw weer een kap Leeuwarden - De werkzaamheden aan de romp van de achttiende-eeuwse molen de Eendragt bij fusieschool NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden zijn bijna afgerond. Eind januari wordt de kap geplaatst op de molen aan de Dokkumer Ie, die in 2005 door Stenden werd gekocht. Dit is een uniek moment, volgens bestuurder Klaas-Wybo van der Hoek, aangezien de molen het ruim honderd jaar zonder kap heeft moeten doen. ,,De oorspronkelijke kap werd destijds verkocht aan de molen van Anjum.” De nieuwe kap is volgens Van der Hoek een kunstzinnige kopie van die in Anjum. ,,Hij wordt geheel transparant en krijgt stilstaande wieken.” Bij het ontwerp werden studenten van het Friesland College en ROC Friese Poort betrokken. ,,Zij kregen de opdracht om elementen van de originele molen terug te brengen in de nieuwe kap.” Ook het negentiende-eeuwse fabriekje dat bij de molen stond is opgeknapt. Daarnaast is er een moderne ruimte tegenaan gebouwd. De school gaat het geheel gebruiken als levensbeschouwelijk centrum. Hierin wordt ook het studentenpastoraat gevestigd. De opening van het levensbeschouwelijk centrum is gepland voor het begin van februari. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 januari

