Regio vrijdag, 5 januari 2018

Gejaagde buschauffeurs staken massaal Leeuwarden - Werkgevers in het openbaar streekvervoer willen ,,dolgraag" weer in gesprek met de vakbonden over een nieuwe cao. Gisteren legden buschauffeurs - en in delen van het land ook personeel van regionale treinen - massaal het werk neer. Ze zijn ontevreden over het bod van de werkgevers en eisen tegemoetkomingen op het punt van loon en werkdruk. ,,De dienstregelingen zijn te krap. Soms zitten we vierenhalf uur op de bus en is er nauwelijks tijd voor een plaspauze. Als het verkeer een beetje tegenzit, missen passagiers hun aansluiting op andere bussen”, aldus FNV-kaderlid Kobus Piersma, stakingsleider van de Leeuwarder stadsdienst. Chauffeurs hebben er stress van en voelen zich opgejut om het gaspedaal harder in te drukken op stukken weg waar het rustiger is. Hoge werkdruk leidt ook tot meer ziekteverzuim. Op de locatie Drachten, waar het busvervoer vorig jaar is overgegaan van Qbuzz naar Arriva, ligt dat zelfs tegen de 20 procent, weet Binne Sjonger, or-lid bij Arriva. ,,Qbuzz gaf aan het einde van een busrit wat speling, bij Arriva kun je bij terugkeer meteen aan je volgende rit beginnen. Dat is geen doen.” Landelijk ligt het verzuim tegen de 7 procent. In Fryslân gaven de buschauffeurs in groten getale gehoor aan de gezamenlijke oproep van de vakbonden om het werk neer te leggen. Zo’n 85 procent van het dienstdoende buspersoneel van Arriva, ongeveer 280 chauffeurs, registreerde zich vroeg in de ochtend als staker. ,,Dat sluit aan bij het landelijke beeld", laat Emiel Peper weten, regionaal actiecoördinator voor CNV Vakmensen. Uitzendkrachten In Drachten en Leeuwarden staakte bijna iedereen, in Sneek en Heerenveen lag de stakingsbereidheid met rond de 80 procent wat lager. ,,Dat kan ermee samenhangen dat er vrij veel uitzendkrachten aan het werk zijn. Doordat zij weinig sociale rechten hebben, zijn ze vaak huiverig om te staken.” Overigens hebben ook de werkwillenden de bus in de remise laten staan. ,,Tussen acht en vijf hebben zij alternatief werk gedaan. Soms konden ze iets administratiefs doen of ze pakten een bezem. Zijn er te veel die willen werken, tsja, dan zullen ze hun dag zittend op een stoeltje moeten doorbrengen”, aldus Peper. Alleen op de eilanden bleven de bussen rijden. ,,In de kerstvakantie heb je daar veel toeristen. Voor de chauffeurs, vaak zelf eilanders, ligt het dan toch wat gevoelig om te staken, uit loyaliteit richting de lokale horeca en middenstand.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 januari

