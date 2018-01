Regio donderdag, 4 januari 2018

Vlieland was bolwerk van de watergeuzen

Vlieland - ,,Den Briel heeft eigenlijk maar weinig met de watergeuzen te maken als je het vergelijkt met Vlieland”, zegt Jan Houter van Vlieland. ,,Daar vond in 1569 de eerste grote overwinning van de watergeuzen plaats.”

De ondernemer en oud-archivaris van de gemeente Vlieland dook de afgelopen twee jaar met historicus Anne Doedens uit Maartensdijk in de geschiedenis van de watergeuzen in het Waddengebied. Zij verwerkten hun onderzoek in het boek De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, dat in maart wordt gepresenteerd.

Doedens en Houter reisden onder meer naar Brussel om de archieven van het Spaanse gezag uit de Tachtigjarige Oorlog te onderzoeken. ,,We kwamen hierbij achter zaken die nieuw licht werpen op ons nationale verleden”, vertelt Doedens. ,,De focus in de geschiedschrijving lag sterk op het westen van het land. Er is altijd veel aandacht uitgegaan naar bijvoorbeeld de inname van Den Briel in 1572 en het beleg van Zierikzee in 1575 en 1576. Maar slagen bij Vlieland waren minstens zo belangrijk of zelfs belangrijker.” Volgens het boek ontstond de naam watergeuzen zelfs bij Vlieland.

Vlieland was volgens Doedens belangrijk omdat het aan de vaarroute naar Amsterdam lag. ,,Een groot deel van het scheepvaartverkeer van en naar Amsterdam voer door het Vlie tussen Vlieland en Terschelling. Hier voeren honderden schepen langs met name met graan uit de landen rond de Oostzee. Hier lagen de sleutels tot de belangrijkste stad van Holland.” De watergeuzen waren in 1572 dan ook van plan om naar de zeegaten bij Texel en Vlieland te varen, maar door de wind zakten ze af naar Den Briel. Houter: ,,Den Briel was in feite een soort bijvangst.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 4 januari

Reacties: