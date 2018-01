Regio donderdag, 4 januari 2018

Veel minder ganzen dit jaar in Fryslân Leeuwarden - Het aantal ganzen in Fryslân is een stuk lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek. Volgens Romke Kleefstra bivakkeerde afgelopen november nog niet de helft van de bijna 300.000 kolganzen die er in andere jaren zijn. ,,We verwachtten dat dat in december bij zou trekken, maar ook toen kwamen we tot een stuk minder ganzen: 150.000 in plaats van 215.000.” Een sluitende verklaring voor de daling kan hij niet geven, maar de zachte winter speelt volgens hem ongetwijfeld een rol. ,,Er overwinteren nu meer kolganzen in Duitsland. Dat is minder ver vliegen van hun broedplaatsen in het Baltische gebied.” Ook brandganzen werden deze winter minder geteld. In 2016 waren er 370.000 in Fryslân, dit jaar 220.000. Of de afname gevolgen moet hebben voor het Friese ganzenbeleid kon Kleefstra niet zeggen. ,,Maar schiet je nu 200.000 ganzen, dan schiet je meer dan de helft van de populatie weg.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 4 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties