Regio donderdag, 4 januari 2018

Internetdeal lokale partij zet kwaad bloed Sneek - Koop uw spullen op internet bij bol.com, Coolblue of Zalando en steun zo Gemeentebelangen Totaal Lokaal! Trots stuurde de lokale partij uit Súdwest-Fryslân gisteren een persbericht de wereld in over een samenwerking met SponsorKliks. De deal houdt in dat de partij een percentage krijgt van het bedrag dat sympathisanten besteden bij een van de genoemde webwinkels. De kopers moeten de onlinewinkel ‘betreden’ via een link op de site van de partij. De actie kan in Sneek en Bolsward bij de middenstand op weinig sympathie rekenen, want impliciet roept de partij nu op om juist niet bij plaatselijke ondernemers te kopen. ,,Merkwaardig. Heel merkwaardig”, zegt Henkjan van der Wagen van Max Mannenmode in Bolsward. ,,Het is zeker merkwaardig als je zelf het woord lokaal in je naam hebt staan. Ik hoop dat ze zich bij Gemeentebelangen Totaal Lokaal realiseren dat het de middenstand is die voor veel werkgelegenheid zorgt, niet de politieke partijen! En wie betaalt voor de jaarlijkse sinterklaasintocht waar ook alle politici komen kijken? Juist, de plaatselijke middenstand!” Douwe de Boer van Gemeentebelangen Totaal Lokaal ziet het allemaal net wat anders. ,,Het is een gegeven dat veel mensen via internet kopen. Dat is een feit. Als wij daar dan iets aan kunnen verdienen door deze vorm van sponsoring, zie ik het probleem niet.” Dat lokale ondernemers daar anders over denken, snapt De Boer naar eigen zeggen. ,,Maar als er een Mc Donald’s bij de snelweg komt, klagen de lokale ondernemers ook steen en been. Dan komen er ook vreemde onverklaarbare onderbuikgevoelens naar boven.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 4 januari

