Regio donderdag, 4 januari 2018

Eerste storm van 2018 kort maar heftig

Leeuwarden - De eerste storm van 2018 die gisteren over Nederland raasde was heftig maar duurde niet lang. Rond tien uur gisterochtend gaf het KNMI code oranje af voor Fryslân. Ook voor de provincies Noord-Holland en Flevoland gold deze code. Om 15.59 werd hij weer ingetrokken. In de tussentijd kwamen bij de meldkamer van de Friese brandweer tussen vijftig en zestig aanvragen voor hulp binnen, aldus een woordvoerder.

,,Of we in alle gevallen daadwerkelijk zijn uitgerukt kan ik niet zeggen. Bij omgewaaide bomen kan ook gemeentewerken te hulp schieten.” De brandweer kwam in ieder geval in actie op de N31 door Harlingen: die werd rond 14.15 uur even afgesloten omdat dakdelen van een nabij gelegen pand op de weg dreigden te waaien. Ook de A6 tussen Bant en Lemmer moest korte tijd dicht, vanwege omgewaaide bomen.

Naar inschatting van de brandweerwoordvoerder richtte de storm minder schade aan dan die van afgelopen oktober, al viel die niet in de categorie ‘zware storm’. ,,De meldingen kwamen toen uit een kleiner gebied, tussen Harlingen en Ferwert. Nu was er schade door de hele provincie heen. Maar de schade lijkt wel minder.”

Wel veel schade was er in de haven van Urk. Daar sloeg de VerhalenArk van poppenspeler Aad Peters los van zijn ligplaats aan de Staversekade. Aan de andere kant van de haven ramde het schip meerdere zeilschepen. Volgens een woordvoerster van de gemeente veroorzaakte de nabootsing van de Ark van Noach behoorlijk grote schade, maar zijn er geen gewonden gevallen. Door de hevige windstoten was het voor de brandweer lastig om het schip onder controle te krijgen. Later lukte het met hulp van meerdere sleepboten alsnog.

De VerhalenArk is een drijvend Bijbelmuseum dat sinds eind januari 2017 in Urk ligt. Hij is zeventig meter lang, dertien meter hoog, tien meter breed en heeft vier verdiepingen. De Ark zou volgens de planning tot eind februari in Urk blijven. In het AD vertelt eigenaar Peters dat de boot goed vast lag, maar dat bolders in de kade, waar de trossen omheen lagen, door de storm werden losgetrokken.

Aan boord waren vijf gasten en twee bemanningsleden. Die zijn volgens de poppenspeler ongedeerd. De ark zelf heeft volgens hem niet veel schade. Peters noemt het voorval vooral verschrikkelijk voor de eigenaren van al de beschadigde boten. Hij ‘neemt aan’ dat de schade onder de verzekering valt.

Meer over de storm in het Friesch Dagblad van 4 januari

