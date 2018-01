Sport woensdag, 3 januari 2018

Hoe Taylor darten voorgoed veranderde

Je mocht hem, of je mocht hem niet. Een middenweg bestond er eigenlijk niet bij Phil Taylor.

Hij kon op het podium het bloed onder de nagels van miljoenen televisiekijkers én zijn tegenstander vandaan halen, maar bovenal was hij goed. Heel goed. En dat maakte hem zo geliefd. Met de nederlaag van de dartslegende uit Stoke-on-Trent in de finale van het wereldkampioenschap van dartfederatie PDC kwam er maandagavond een einde aan een tijdperk in de dartsport. Een tijdperk dat bijna drie decennia duurde en bestond uit meer dan tweehonderd titels.

Het is deze maand exact twintig jaar geleden dat het grote publiek in Nederland kennismaakte met de dartsport en sindsdien is het in de wintermaanden niet meer weg te denken van de televisieschermen. Raymond van Barneveld veroverde zijn eerste wereldtitel bij de dartfederatie BDO (British Darts Organisation) en maakte daarmee het darten populair in ons koude kikkerlandje. De prolongatie van de titel een jaar later in 1999 deed de sport pas echt exploderen in ons land.

In datzelfde jaar werd ook Taylor wereldkampioen, zij het bij de PDC (Professional Darts Corporation), de tegenhanger van de BDO. Het is op dat moment al zijn zevende wereldtitel in totaal. Twee daarvan veroverde hij bij de BDO (1990 en 1992), bij wie hij destijds onder contract stond. De eerste titel greep hij bij zijn debuut op een WK, waar hij in de finale zijn mentor en dartslegende Eric Bristow versloeg.

Lees hier meer over in de papieren krant van 3 januari

Reacties: