Friezen komen prettiger van schulden af Garyp - Het aantal wettelijke schuldsaneringen in Fryslân is in 2017 verder gedaald. De rechtbank Noord-Nederland legde de sanering op aan 394 Friese schuldenaars. Dat is 15 procent minder dan het jaar ervoor en liefst 63 procent lager dan de 1066 saneringen van 2014. De schuldenproblematiek bij particulieren lijkt echter niet verminderd; schuldeisers gaan vaker akkoord met een betalingsregeling. Dat blijkt uit een analyse van rechtbankuitspraken door Bureau Benedictus uit Garyp. ,,Ten opzichte van 2016 is er een flinke afname en in vergelijking met de crisisjaren is het aantal zaken meer dan gehalveerd. Dat heeft met economische verbeteringen te maken, maar komt vooral doordat er meer saneringen zijn gerealiseerd zonder dat de rechtbank nodig is”, zegt bewindvoerder Geert Benedictus. ,,Er is vaker overeenstemming met schuldeisers, zoals het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau, PH) en De Friesland Zorgverzekeraar, over een regeling. Die zijn er beter op ingespeeld.” Het aantal minnelijke schikkingen wordt niet in een register bijgehouden. Bij zo’n betalingsregeling wordt een percentage - variërend van enkele tot tientallen procenten - van het totale schuldbedrag gespaard en na drie jaar aan de schuldeisers uitbetaald. Voor mensen met schulden is dat ,,noflik”, aldus Benedictus. ,,Dat is minder streng dan drie jaar gebonden te zijn aan de rechtbank.” Bij bewindvoering wordt de financiële huishouding volledig overgenomen. Het aantal gevraagde voorzieningen om beslagen op te schorten, ontruiming van woningen te voorkomen en afsluiting van energie te voorkomen, is in 2017 sterk toegenomen. Een op de vijf schuldsaneringen betreft ondernemers, blijkt uit schattingen van de Raad voor Rechtsbijstand. Volgens Benedictus is er onder Friese ondernemers een afname van saneringen vanwege de economische opleving, maar bij particulieren slechts een verschuiving. ,,Er zijn minder bedrijven in problemen, dat zie je heel sterk. Bij particulieren merk ik geen afname.” Bureau Benedictus behandelt zowel wettelijke schuldsaneringen als minnelijke schikkingen. De problematiek achter de particuliere schulden is erg divers. Het Nederlandse toeslagensysteem - voor huur, zorg, kinderopvang - is daarnaast niet bevorderlijk, aldus de bewindvoerder.

