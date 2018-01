Regio woensdag, 3 januari 2018

Intocht Sint Dokkum blijkt fors duurder Dokkum - De landelijke sinterklaasintocht van 18 november heeft ruim 590.800 euro gekost. Dat is ruim 115.000 euro meer dan er beschikbaar was. Dat blijkt uit een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de raadscommissie van Dongeradeel, die er 18 januari over debatteert. Dongeradeel had voor de intocht 350.000 euro beschikbaar gesteld. Met subsidies van de provincie Fryslân en het ministerie van Sociale Zaken, bijdragen van de ondernemers en de verhuur van standplaatsen was er in totaal 475.250 euro beschikbaar. De intocht leverde een aantal onvoorziene uitgaven op. Zo moest het Grootdiep worden uitgebaggerd, zodat de pakjesboot de binnenstad kon bereiken. Kosten: 29.000 euro. Ook zijn er meer kosten gemaakt op het gebied van veiligheid. Op advies van de politie werden er meer inrijbeperkende maatregelen genomen en werd er meer geld vrijgemaakt voor eventuele grootschalige inzet van hulpverleningsdiensten. De sponsorbijdragen vielen tegen. Er was gestreefd naar een geldelijke sponsorbijdrage van 50.000 euro. Dat bleef echter op een bedrag van 17.500 euro steken, al droeg de middenstand wel met 16.000 euro in natura bij. Op de intocht met slecht weer kwamen ruim 15.000 bezoekers af, terwijl op het dubbele was gerekend. De tv-uitzending trok 2,3 miljoen kijkers. Deze Sinterklaasintocht werd ook landelijk nieuws door de blokkade bij Joure door Zwarte Piet-voorvechters. De bussen met Piet-demonstranten werd het doorrijden op de snelweg onmogelijk gemaakt. De gemeente Dongeradeel gaat de landelijke Sinterklaasintocht de komende tijd nog uitgebreid evalueren. Ze wil zo leren van een dergelijk groot evenement. Ook kan de evaluatie van pas komen voor de voorbereiding van de gaststad van de intocht in 2018.

