Streekbussen blijven morgen in de remise Leeuwarden - Buschauffeurs leggen morgen massaal het werk neer. De hele dag rijden er zeer waarschijnlijk geen streekbussen. De chauffeurs vinden de werkdruk te hoog. Ze willen meer lucht in de rijschema’s en eisen een hoger salaris. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld tot gistermiddag 12.00 uur. De werkgevers hebben daar volgens de vakbonden niet inhoudelijk op gereageerd, maar alleen de oproep gedaan verder te praten. De vakbonden besloten daarom een staking af te kondigen. Pieter Beuzenberg, noordelijk woordvoerder van de FNV, denkt dat 80 tot 90 procent van de chauffeurs meedoet. ,,Reken er maar niet op dat er morgen bussen rijden.” De treinen rijden wel. Het personeel van het treinvervoer valt namelijk onder een andere cao. ,,Daar zijn we nog wel in gesprek.” De staking is met opzet in de schoolvakantie gepland. ,,We willen de werkgevers meegeven dat het ons ernst is, maar tegelijkertijd het publiek niet te veel belasten.” Als er na afloop van de staking nog steeds geen afspraken gemaakt kunnen worden met de vervoersbedrijven, wordt gedacht aan estafettestakingen per regio. Volgens Beuzenberg is de werkdruk mede onder druk van de scherpe aanbestedingen van de provincies ontstaan. ,,Zij willen voor een dubbeltje op de eerste rang. De vervoersbedrijven beconcurreren elkaar sterk op prijs. De rekening wordt bij de werkgevers neergelegd”, aldus de vakbondsman. Vakantieaanvragen worden niet gehonoreerd wegens bezettingsproblemen en de rijtijden worden te krap gesteld. ,,Vroeger hadden ze zo’n drie tot vijf minuten de tijd om de reizigers fatsoenlijk te laten in- en uitstappen. Ook is er geen tijd om bij hoge nood even uit te stappen om te plassen. Nu komen ze aan op minuut nul en moeten ze vertrekken op minuut nul. Als ze uitlopen, gaat het ten koste van de pauze. Chauffeurs komen met de tong op de schoenen thuis.” Met name bij de Arriva-post in Drachten is het volgens hem stressen. ,,Daar is een ziekteverzuim van 20 procent. Bij een normaal gezond bedrijf hoort dat onder de 5 procent te zitten. Bij een gemiddeld vervoersbedrijf ligt dat nu op 10 procent. Dat is niet voor niets.” Verder eisen de bonden 3,5 procent loonsverhoging. De werkgevers hebben 2 procent geboden. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt dat de vakbonden reizigers onnodig dupeert. De organisatie vertegenwoordigt Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. Op 22 november was er wel een bod uitgebracht, maar dat was volgens de werkgevers geen eindbod. De werkgevers zeggen dat er in de roosters wel rekening gehouden wordt met een eventuele plaspauze in de roosters, maar dat een centrale regeling in de cao niet handig is. ‘De bonden hebben na het afbreken van het overleg een ultimatum gegeven waar de werkgevers niet akkoord mee kunnen gaan’, schrijven ze in een persbericht. De werkgevers zien wel ruimte om door te praten. De VWOV veroordeelt de staking ‘Een staking ontregelt en brengt veel overlast met zich mee voor mensen.’ Er werken twaalfduizend mensen onder de cao Streekvervoer.

