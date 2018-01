Economie woensdag, 3 januari 2018

FrieslandCampina schrapt 130 banen Leeuwarden - Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt mogelijk 130 banen in Nederland. Dit staat in een interne memo, die in handen is van het Financieele Dagblad. Dat ’s lands grootste zuivelcoöperatie zou gaan reorganiseren, is in augustus al bekend gemaakt. Toen werd gesteld dat het aantal divisies wereldwijd van vijf naar vier zou worden teruggebracht en dat de raad van bestuur van zes naar twee zou inkrimpen. Deze reorganisatie is nu verder uitgewerkt. De reorganisatie moet leiden tot meer innovatie en een slagvaardiger en efficiënter concern, dat beter kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. Volgens het Financieele Dagblad komen zo’n honderd functies op het kantoor in Amersfoort te vervallen. Vorige week werd bekend dat er ongeveer dertig van de 164 banen verdwijnen bij de locatie Bedum. Het ontslag is niet van vandaag op morgen. Mensen om wie het gaat, krijgen dat binnen drieënhalf jaar te horen. Het gaat zowel om vaste als flexibele banen, zei Jan-Willem ten Avest in Dagblad van het Noorden. De ontslagen komen boven op de reorganisatie die in 2015 werd aangekondigd in Noord-Nederland. In die ronde verdwijnen er tussen de 335 en 375 arbeidsplaatsen in Leeuwarden en Beilen. Deze reorganisatie is nog niet afgerond. In november maakte FrieslandCampina bekend ook nog eens 231 arbeidsplaatsen te zullen schrappen in Duitsland, waar het concern al jaren verlies lijdt. De zuivelonderneming wil er binnen drie jaar winstgevend worden. FrieslandCampina heeft een jaaromzet van elf miljard euro en heeft vestigingen in 33 landen. Bij het bedrijf werken zo’n 22.000 mensen. De vennootschap is in handen van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, waarbij een kleine 19.000 melkveehouders zijn aangesloten.

