Regio dinsdag, 2 januari 2018

Jannewietske de Vries: Dankzij Foppe ben ik gaan strijden voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden - Tien jaar duurde het proces van idee tot de start van Leeuwarden en Fryslân als Culturele Hoofdstad. Jannewietske de Vries, indertijd gedeputeerde, nam het initiatief. De aanloop naar de kandidatuur was voor haar al een wedstrijd. Het liep niet lekker rond de kandidaatstelling voor culturele hoofdstad, eind 2011. De organisatie die was opgetuigd, was aan kritiek onderhevig. Provinciale Staten waren verdeeld en het bleef onduidelijk of de gemeente Leeuwarden wel in de buidel wilde tasten. Jannewietske de Vries: “Het proces was op een dieptepunt beland. Ik moest de Staten overtuigen om geld vrij te maken en ons kandidaat te stellen, maar ik wist niet meer hoe.” “ Toen ben ik bij Foppe de Haan langsgegaan. Die zei tegen mij dat het hele proces hem deed denken aan het team van sc Heerenveen van vroeger. Volgens Foppe verloor Heerenveen al voordat het team het veld opkwam omdat de spelers er niet in geloofden. Foppe legde uit dat de race om de titel Culturele Hoofdstad ook een wedstrijd was en dat het op dat moment het belangrijkste was dat we die wedstrijd winnen. Tot dan toe was ik vooral politiek en bestuurlijk bezig, maar sinds dat moment ben ik het proces, dankzij Foppe, gaan beschouwen als een wedstrijd en ben ik gaan strijden om de winst.” Op de valreep van 2011 gingen Provinciale Staten dan toch akkoord met de kandidaatstelling; in het voorjaar volgde de gemeente Leeuwarden. Ondertussen ging een groep jonge Friezen keihard aan de slag met het schrijven van een programma om in de herfst van 2012 de eerste selectieronde door te komen. Tot verrassing van velen liet Leeuwarden Den Haag, Utrecht en Almere achter zich en mocht het door naar de laatste ronde met Eindhoven en Maastricht. “Met hoeveel mensen stonden we hier toen op het plein in de Blokhuispoort te wachten op de uitslag van de voorronde? Honderd, tweehonderd?” De Vries is even stil. Het contrast tussen het winnen van de voorronde en de finale - een jaar later - is groot: een redelijk gevuld binnenplein in de Blokhuispoort en duizenden feestende mensen op het Gouverneursplein. “Vanaf de overwinning in de voorronde kwam alles in een stroomversnelling.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 2 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties