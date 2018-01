Regio dinsdag, 2 januari 2018

De telefoon ‘s nachts naast het oor. Dát is huisarts zijn

Drachten - Na 33 jaar heeft huisarts Wim Brunninkhuis afscheid genomen van zijn praktijk in Drachten. Zijn ruim 3700 patiënten missen de goedlachse dokter nu al. Zelf is hij nog lang niet klaar. Hij gaat door met de vernieuwing van de eerstelijnszorg, die hij mede initieerde.

Hij heeft het hart op de tong en een uitgesproken mening over hoe de zorg behapbaar en betaalbaar kan blijven in een vergrijzende samenleving. Daar schreef hij ook enkele jaren over in de weekendbijlage Sneinspetiele van het Friesch Dagblad. Dat zorgde wel eens voor scheve gezichten of kwaad bloed. “Dan word je plotseling geen tweede keer meer uitgenodigd voor een bijeenkomst van huisartsen. Dan heb je aan mij een slechte, want dan wil ik precies weten wat er aan de hand is.”

Zijn ruim 3700 patiënten lopen met hem weg. Hij is de afgelopen tijd overladen met afscheidskaartjes, -mailtjes en -cadeautjes. Mensen die hem met tranen in de ogen een dikke knuffel geven. Wie hem spreekt, weet waarom: Brunninkhuis is een luisterend, pratend mensen-mens. Hij wilde overal bij zijn. “In mijn vrije tijd was ik altijd bereikbaar voor mensen die er slecht aan toe waren, die op de nominatie stonden om afscheid van het leven te nemen. Daar was ik altijd bij. De telefoon ligt ‘s nachts naast mijn oor. Dát is huisarts zijn. Als je dat soort dingen al niet wilt doen, moet je geen huisarts worden. En ik neem de tijd. Mijn spreekuur loopt altijd uit. Ik ben niet een man van tien minuten.”

De opvolging van zijn praktijk ging, anders dan op andere plaatsen in Fryslân, voorspoedig. “Mijn boodschap: begin op tijd. In 2011 is Corrie Jongsma voor twee dagen in de week in de praktijk gekomen. Zij heeft de praktijk nu overgenomen. Ik heb nul problemen gehad met de overname.”

Huisartsen moeten zich ook een afvragen of ieder dorp op het platteland wel een praktijk moet hebben. “Het is normaal dat iemand voor een second opinion naar het AMC in Amsterdam gaat en desnoods een nachtje overblijft. Moet er dan in Fryslân op iedere straathoek een huisdokter zitten? Er is dus ook geen huisartsentekort. Praktijken moeten niet kleiner worden, ze moeten juist groter worden. Veel artsen schrikken ook terug voor een grote praktijk. Maar als je slim personeel inzet, goed organiseert en veel met e-mail werkt, is het goed te doen. Ja, je moet geen negen-tot-vijfmentaliteit hebben als huisarts. Ik heb 3700 patiënten altijd genoeg aandacht kunnen geven. Ik denk wel eens: met 1800 patiënten moet je oppassen dat je niet om twaalf uur ‘s middags thuis bent omdat je werk erop zit. Huisartsen klagen dat ze zo veel op hun bordje krijgen. Maar denk nou eens in mógelijkheden, in plaats van in ónmogelijkheden. Al dat zuchten. Als je in de tijd die je zucht nu eens gewoon bezig gaat, valt het best mee met die werkdruk en dat tijdgebrek.”

Hij gaat nog even verder met commentaar verzamelen: “In Fryslân zitten vijf ziekenhuizen op 660.000 mensen. In de Randstad draineert één ziekenhuis op drie- of vierhonderdduizend inwoners. In Fryslân kun je makkelijk uit met twee, drie ziekenhuizen. Dat Sionsberg hadden ze allang moeten sluiten. Maak er een anderhalvelijnscentrum van zoals wij in Drachten hebben.”

De Friese huisartsenkring vreest intussen dat De Friesland Zorgverzekeraar op grote afstand komt te staan door de voorgenomen samenvoeging met Zilveren Kruis, en dat dat ten koste zal gaan van de investeringen in de zorg in Fryslân. Brunninkhuis, die geen lid is van de kring en zelfstandig onderhandelt met De Friesland, deelt die vrees niet. “Ik heb nooit problemen gehad met De Friesland. Ik heb de ervaring dat zij altijd goed luisteren: als je met een goed verhaal komt, zijn ze te overtuigen. Ik heb gemerkt dat De Friesland echt hart heeft voor de zorg in Fryslân, en dat dat in de investeringen tot uiting zal blijven komen.”

Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 2 januari.

Reacties: