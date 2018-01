Regio dinsdag, 2 januari 2018

Lichaam van Remon Bruinsma gevonden

Leeuwarden - Het lichaam van de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen is gistermiddag in Leeuwarden gevonden in het water bij de Noordersingel, tegenover de Prinsentuin. Een voorbijganger zag het stoffelijk overschot en schakelde de politie in. Politiechef Cor Reijenga heeft dit gisteren aan het einde van de middag bevestigd. Veel informatie kon hij nog niet geven. “Wat we kunnen zeggen, is dat het om de vermiste Remon Bruinsma gaat.”

Of Bruinsma, naar wie ruim een maand is gezocht, om het leven is gekomen door verdrinking kon Reijenga niet zeggen. ,,Daar is het nu te vroeg voor. Wij willen graag antwoorden hebben op alle vragen, maar eerst gaat de aandacht uit naar de familie die dit verschrikkelijke bericht heeft gekregen.”

Dat Bruinsma ondanks alle zoekacties in en rondom Leeuwarden niet eerder is gevonden, is volgens Reijenga verklaarbaar: “We hebben een groot gebied met alle middelen doorzocht, maar er bestaat altijd een kans dat je iemand niet vindt.”

Remon Bruinsma verdween in de nacht van 30 november op 1 december na een avond stappen in Leeuwarden.

