Regio zaterdag, 30 december 2017

Speciale poli voor verwarde mensen Fryslân Leeuwarden Bij ziekenhuis MCL in Leeuwarden komt een speciale polikliniek voor verwarde mensen. Dat zegt burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Met de nieuwe opvang moet de hulp aan verwarde mensen worden verbeterd en de politie worden ontlast. “Bij het MCL moet een ‘multi-intake’ komen", aldus Crone. “Dus de gewone eerste hulp, de dokterswacht en de nieuwe poli die een combinatie wordt van GGZ, de huisartsenpost en het ziekenhuis. Op die manier kan de hulp verbeterd en efficiënter georganiseerd worden.” Het aantal meldingen over verwarde personen bij de politie in Fryslân schommelt jaarlijks tussen de 4500 en de 5000. Niet in alle gevallen hoeft de politie in actie te komen, maar het vormt wel een zware belasting, stelt districtschef Sylvia te Wierik. “Nu is het zo dat als de politie in actie moet komen, iemand met verward gedrag in de politiecel terechtkomt en er daarna door een arts van de GGD of GGZ een beoordeling van de situatie wordt gemaakt. Afhankelijk daarvan wordt er verdere actie ondernomen, bijvoorbeeld een verwijzing naar een kliniek. Maar een politiecel is niet de plek voor iemand met psychische problemen die niets strafbaars heeft gedaan.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties