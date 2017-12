Regio zaterdag, 30 december 2017

Nieuwe coalitie in Súdwest wil alleen nieuw beleid als het nodig is Sneek De nieuwe coalitiepartijen in Súdwest-Fryslân - CDA, PvdA, VVD en GroenLinks - wil jongeren meer bij de politiek betrekken. Dat bleek gisteren bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. De partijen zijn geschrokken van de lage opkomst bij de verkiezingen in november (45 procent). In 2022 moet de opkomst naar minstens 60 procent. De gemeente zette in de vorige bestuursperiode in op een meer actieve rol van burgers bij het vormen van beleid, zoals met de bezuinigingsdialoog. Dat wordt de komende jaren doorgezet. De democratische vernieuwing komt op het bordje van de nieuwe wethouder Erik Faber (GroenLinks). Hij doet de komende jaren ook duurzaamheid. De andere nieuwe wethouder in het college is Mark de Man (VVD), die onder meer toerisme en recreatie, verkeer en kapitaalgoederen in portefeuille heeft. Maarten Offinga en Gea Akkerman (beiden CDA) keren terug als wethouder, evenals Stella van Gent (PvdA). In het gisteren gepresenteerde akkoord zijn veel zaken algemeen gehouden. Deels doordat het college zaken in samenspraak wil doen met bijvoorbeeld de gemeenteraad en de burgers. Deels is dat ook omdat de gemeente minder bureaucratisch wil zijn en dus minder beleid wil opstellen. ‘Alleen beleid als het nodig is’, aldus het akkoord. Daarnaast is het ook noodzaak: de gemeente weet pas in april of mei hoeveel geld het van het rijk krijgt. Scherpe koerswijzigingen zijn er daarom niet, maar wel enkele scherpe ambities. Zo moet het aantal uitkeringsgerechtigden naar beneden en moeten in 2030 alle woningen energieneutraal zijn. Vooral op het gebied van duurzaamheid wil Súdwest-Fryslân een voorbeeld zijn voor andere gemeenten in Nederland. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 december

