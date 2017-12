Regio zaterdag, 30 december 2017

Fryslân telde nog nooit zoveel inwoners Leeuwarden Het aantal inwoners van Fryslân was nog nooit zo hoog als op dit moment. De bevolking groeide dit jaar tot een nieuw record van 647.474, blijkt uit actuele gegevens die alle gemeenten op verzoek van deze krant hebben verstrekt. Een belangrijke verklaring voor de groei lijkt - net als de afgelopen jaren - de tijdelijke en permanente huisvesting van vluchtelingen te zijn. Verschillende gemeenten noemen de huisvesting van vluchtelingen als specifieke verklaring voor de stijging van het aantal inwoners. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Fryske Marren, waar het aantal bewoners van het azc in Balk dit jaar steeg van 172 naar 300. Ook Weststellingwerf - een gemeente zonder asielzoekerscentrum - stelt dat het huisvesten van statushouders en gezinsherenigingen een van de verklaringen is voor de groei dit jaar. Ook de afgelopen jaren zorgde de vluchtelingentoestroom al voor een toename van het aantal inwoners, mede door het openen van nieuwe azc’s in Balk en Sneek. De bevolkingskrimp in het noorden van de provincie gaat wel door. Bijna alle Noord-Friese gemeenten noteerden dit jaar, net als in de afgelopen jaren, een lichte daling van het aantal inwoners. Procentueel gezien is de gemeente Ferwerderadiel de grootste daler, met een min van 0,7 procent. Ook Dongeradeel en Littenseradiel (min 0,5 procent) daalden relatief sterk. Woordvoerder Geesje Leemburg van Littenseradiel noemt daar nog bij dat steeds meer mensen trekken naar plaatsen waar meer voorzieningen zijn als scholen, winkels en verenigingen. De grootste stijger is Vlieland (plus 4,6 procent), maar bij die gemeente zijn volgens medewerker burgerzaken Marja Veerdig op de teldatum nog veel seizoenswerkers meegenomen. Daardoor is sprake van een enigszins vertekend beeld. Ook de eilanden Terschelling en Ameland noteren een plusje. Op het vasteland stijgen Weststellingwerf en Smallingerland relatief hard, met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. Weststellingwerf noemt als tweede verklaring - naast de vluchtelingentoestroom - dat in de nieuwbouwwijk Lindewijk in Wolvega veel nieuwe mensen zijn komen wonen. Het vorige recordaantal inwoners van Fryslân dateerde van 2010, met 647.300 mensen. Sindsdien schommelde het inwonersaantal rond 647.000. Ter vergelijking: in 1960 telde Fryslân nog 480.000 inwoners.

