Regio zaterdag, 30 december 2017

Drie dagen oliebollen bakken voor het dorp Oosterwolde - Inwoners van Oosterwolde kunnen traditiegetrouw weer naar de zalen van kerk en verenigingsgebouw Het Anker om oliebollen en appelflappen te kopen. Vrijwilligers bakken daar ongeveer tienduizend stuks. “Ik ben hier elk jaar niet weg te slaan, net als alle vrijwilligers eigenlijk”, zegt Trienke de Vries (69), secretaris van de vereniging Het Anker in Oosterwolde. De Vries bakt elk jaar zo’n tweeduizend appelflappen. Dat is onderdeel van de oliebollenactie die al bijna veertig jaar gehouden wordt in Oosterwolde. Elk jaar zijn zo’n 45 vrijwilligers betrokken bij de actie, waarbij inwoners twee dagen oliebollen en appelflappen kunnen kopen. De vrijwilligers worden ingezet voor het appelschillen, het bakken, het inpakken en het wegbrengen van de bestellingen. De actie is misschien wel de grootste in Zuidoost-Fryslân. In de grote zaal van Het Anker aan de Jan Frankensingel in Oosterwolde staan vijf tafels waar talloze oliebollen liggen. Bij de ingang staat een geďmproviseerde balie waar mensen voor zes euro een smulzak kunnen kopen, waarin vijf oliebollen of appelflappen zitten. De oliebollen kunnen ook vooraf besteld worden en afgehaald. Voor mensen die niet naar Het Anker kunnen komen is er ook een bezorgdienst. Met de opbrengst worden elk jaar onderdelen van de zalen van Het Anker opgeknapt of uitgebreid, bijvoorbeeld door nieuwe stoelen te kopen. Vorig jaar werd er om en nabij de vijfduizend euro verdiend. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 december.

