vrijdag, 29 december 2017

Carbidschieters mogen ondanks Zondagswet al vroeg beginnen

Veel Friese gemeenten staan dit jaar toe dat op oudejaarsdag al ‘s ochtends wordt carbid geschoten, ondanks dat 31 december op een zondag valt. In sommige plaatsen mag al vanaf tien uur worden geschoten.

Omdat oudejaarsdag dit jaar op zondag valt, is carbidschieten in principe niet toegestaan vóór één uur ‘s middags. De Zondagswet schrijft voor dat het tot die tijd verboden is om “openbare vermakelijkheden te houden”.

Veel Friese gemeenten hebben ontheffingen verleend van deze bepaling, blijkt uit een rondgang van deze krant. Alleen in Harlingen, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Opsterland blijft het ook inderdaad tot de voormiddag stil.

Deze gemeenten vormen dus de uitzonderingen in de provincie. In Harlingen werd het besluit genomen nadat de gemeente eerst alle kerken per brief had gevraagd of in de ochtend diensten worden gehouden, vertelt Astrid van Dijk van de afdeling vergunningen. “Dat bleek het geval. We hebben toen besloten de Zondagswet aan te houden en carbidschieten dus pas na enen toe te staan. Overigens gebeurde dat niet op verzoek van de kerken. De gemeente heeft zelf die afweging gemaakt en de kerken stellen dat wel op prijs.”

In de rest van de provincie mogen liefhebbers al vóór 13.00 uur met melkbus en carbid in de weer. Het tijdstip waarop het knallen mag beginnen, is soms wel anders dan in andere jaren. Zo staan Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland carbidschieten normaal gesproken al toe vanaf acht uur ‘s ochtends. Hier geldt nu een ontheffing van de Zondagswet vanaf elf uur, net als in Franekeradeel. In De Fryske Marren is dat vanaf twaalf uur, waar het op andere oudejaarsdagen vanaf tien uur is toegestaan. In andere gemeenten die het schieten vroeger toestaan, geldt dezelfde begintijd als op andere oudejaarsdagen - meestal tien uur.

Carbidschieters zijn niet allemaal blij met de strengere regels in vergelijking met andere jaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ruben de Boer (23), die gaat carbidschieten in Oudega (Sm). “Wy soene leaver al om tsien oere begjinne. Mar wy ha der ek wol begryp foar dat it sneintemoarn net mei.”

Al een jaar of zeven staat De Boer elke oudejaarsdag met een ploegje maten te carbidschieten op een veld buiten het dorp. Maar deze keer kunnen ze ‘s ochtends nog niks beginnen, behalve de boel klaarzetten. Wel veertien bussen, die met planken stevig neergezet moeten worden. Ook zet de ploeg een tent op, met kachels erin en een fooienpot. “It kostet in soad tarieding, dat dan wolle je der ek lang wille fan ha. Oar jier wolle wy klokslach tsien oere de earste bus wer knalle litte”, aldus De Boer. Ze zullen dit jaar ‘s middags maar wat langer doorgaan en zich toch maar aan de Zondagswet houden, want de boete van 250 euro die ze anders riskeren, daar hebben ze geen trek in. “Nee, wy kinne dy foaiepot wol better brûke.”

Littenseradiel en Heerenveen bepalen per locatie of carbidschieten in de ochtend al dan niet geschikt is. “We gaan met iedere aanvrager in gesprek om te beoordelen of er al voor enen geschoten kan worden. Ligt een locatie in de buurt van een kerk, dan moet er rekening worden gehouden met de diensten die er ‘ ochtends plaatsvinden”, laat een woordvoerder van de gemeente Heerenveen weten.

Ook op Terschelling en Schiermonnikoog mag zondagochtend niet worden geschoten, maar voor deze eilanden is dat niet bijzonder. Hier mag ook in andere jaren pas in de loop van de dag worden geschoten.

