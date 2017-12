Regio vrijdag, 29 december 2017

Boeren in verzet tegen ganzenbeleid Leeuwarden Friese boeren tekenen in groten getale protest aan tegen het nieuwe ganzenbeleid van de provincie. Ze vrezen dat de doelstelling van schadereductie niet gehaald zal worden, en hebben bovendien allerlei andere bezwaren tegen de nieuwe regeling. In totaal dienden 117 boeren een bezwaarschrift in. De provincie verruimt per volgend jaar de mogelijkheden om ganzen te verjagen en af te schieten, met als doelstelling dat de vraatschade aan boerenland wordt teruggebracht met 5 tot 10 procent. Daarnaast geldt een nieuw vergoedingensysteem. Als de schade niet snel genoeg terugloopt, draaien boeren daar steeds meer zelf voor op. Een groot deel van de boeren is het niet eens met dit beleid. “Het t proces dat de provincie heeft doorgelopen, rammelt aan alle kanten”, zegt bedrijfsadviseur Wiebe Nauta uit Koudum, die 64 van de 117 boeren bijstaat. Hij somt op dat de provincie in de stukken uiteenlopende definities hanteert, dat de begrenzing van de foerageergebieden is gemaakt zonder goede onderbouwing en dat te gemakkelijk ervan wordt uitgegaan dat het doel wordt gehaald. Minder afschot Op 30 januari worden de bezwaren van alle boeren behandeld in een zitting van de provinciale bezwarencommissie. Nauta zegt vooruitlopend op die zitting niet al te veel inhoudelijk op de bezwaren te willen ingaan. Hij wijst er al wel op dat de boeren er weinig vertrouwen in hebben dat de beoogde schadereductie met de huidige plannen wordt gehaald. De jagers gaan namelijk veel minder ganzen afschieten dan de provincie voor ogen heeft. Ze stellen in hun nieuwe Faunabeheersplan hooguit 90.000 ganzen te gaan afschieten, omdat ze niet meer kunnen afzetten én niet meer bejaagcapaciteit hebben. Nauta wijst erop dat de provincie rekende op een afschot tot 200.000 ganzen per winterperiode. “Denk je dan werkelijk dat je als provincie de doelstelling van 5 tot 10 procent schadereductie gaat halen?” Als dat doel niet wordt gehaald, heeft dat vanwege het nieuwe vergoedingensysteem financiële gevolgen voor de betrokken boeren. Hij vindt dat de provincie niet de mate van schadereductie tot doel had moeten stellen. “Als geld het probleem is, stel dan het geld centraal. En kijk van daaruit wat de beste maatregelen zijn. Dan had je meteen de angel er uitgehaald.” Volgens Nauta is het ganzenbeleid op een verkeerde manier tot stand gekomen. “Dit zegt iets over de communicatie tussen de provincie en het platteland. Er had veel meer overleg moeten zijn.” De provincie gaat vooruitlopend op de zitting niet inhoudelijk in op de bezwaren, zegt woordvoerder Herman Buikema desgevraagd. Pas in het voorjaar wordt een besluit genomen op de bezwaren. Tegen dat besluit zijn vervolgens juridische stappen mogelijk. De provincie laat nog wel weten dat het nieuwe beleid gedurende de bezwaarprocedure van kracht blijft.

