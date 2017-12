Regio donderdag, 28 december 2017

De Friesland: investering in Friese zorg gaat door

Leeuwarden - Woordvoerder Rob Propsma van zorgverzekeraar De Friesland herkent zich niet in de kritiek die de Friese huisartsen hebben op de fusieplannen van de De Friesland met Zilveren Kruis. Voorzitter Bart Maats van de Friese Huisartsenkring zegt dat De Friesland de laatste jaren al minder bereid is tot investeringen in de zorg in Fryslân. “Op alle plannen wordt gezegd: dat kan niet, het is te duur”, aldus Maats.

Propsma erkent dat de zorgverzekeraar niet doorgaat met sommige projecten. De zorgverzekeraar stopt volgens hem alleen met projecten die de kwaliteit of de betaalbaarheid van de zorg niet ten goede komen. “Investeringen moeten gepaard gaan met besparingen, of de kwaliteit van de zorg moet beter worden.”

Propsma zegt dat De Friesland wel degelijk blijft investeren, onder meer in projecten voor technologische verbeteringen en continuďteit van de zorg. Hij zegt dat de zorgverzekeraar en de huisartsen alleen van mening verschillen over de manier waarop de zorg betaalbaar kan blijven.

De woordvoerder stelt verder dat de Friese huisartsenzorg substantieel duurder is dan die elders in Nederland. De huisartsen brengen daar tegenin dat in Fryslân minder vervolgzorg is, omdat de huisartsen relatief veel verrichtingen zelf uitvoeren. Propsma zegt daarop dat het verband voorlopig niet is aangetoond tussen de relatief dure huisartsenzorg en goedkopere vervolgzorg in Fryslân.

Volgens Propsma heeft de onderbrenging bij Zilveren Kruis geen gevolgen voor de mate waarin de zorgverzekeraar investeringen doet in Fryslân. “DFZ heeft zijn eigen zorginkoopbeleid en dat blijft zo, hebben we afgesproken.”

De huisartsen hebben er desalniettemin weinig vertrouwen in dat de situatie gaat veranderen. Maats: “Wij zien een verandering van opstelling. Als dit een voorbode is van wat komen gaat, mag heel Fryslân zich zorgen gaan maken.”

De onderbrenging bij Zilveren Kruis zou worden doorgevoerd per 1 januari, maar is vooralsnog uitgesteld in afwachting van de rechtszaak die is aangespannen door de ondernemingsraad. Deze zaak dient 11 januari bij het gerechtshof in Amsterdam.

