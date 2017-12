Regio donderdag, 28 december 2017

Berend Hazenberg zoekt opvolgers voor Vlielander weekkrant Vlieland - Berend Hazenberg gaf Vlieland met Vliezier voor het eerst een professioneel medium, maar na achttien jaar is zijn inspiratie voor de krant op. Er wordt nu druk gezocht naar potentiële opvolgers. Vliezier verschijnt nog tot en met mei volgend jaar, maar als er niemand is die de krant van Berend Hazenberg wil overnemen dan is het einde van het Vlielander medium in zicht. Hazenberg kondigde onlangs aan dat hij wil stoppen, voor hem is de rek eruit. Hij begon achttien jaar geleden vol enthousiasme aan de krant. “Het Baken was net gestopt en er bestond behoefte aan een professioneel medium op het eiland.” Het Baken was oorspronkelijk het clubblad van de drumband van Vlieland. “Doordat bijna iedereen lid was van de drumband fungeerde het als een soort mededelingenblad voor het eiland. Toen de band ter ziele ging was het einde van Het Baken in zicht. Het blad werd gerund door vrijwilligers, met de Vliezier wilden we de boel wat professioneler aanpakken.” De eerste jaren van Vliezier was het pionieren volgens Hazenberg. “Het eerste nummer verscheen op Koninginnedag 2000. Het computertijdperk was aangebroken en ik moest eigenlijk nog uitzoeken hoe het allemaal werkte.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 28 december 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties