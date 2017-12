Regio donderdag, 28 december 2017

Aantal doden door hartkwaal steeg in Fryslân

Leeuwarden - Het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten steeg in Fryslân in 2016 met 4,27 procent. In 2015 was dit de doodsoorzaak van 1683 Friezen, in 2016 van 1755. Landelijk was er juist sprake van een daling met 1,9 procent van het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit cijfers over doodsoorzaken in 2016, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend maakt.

Ook wat betreft het aantal sterfgevallen door kanker steekt Fryslân ongunstig af in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Steeg kanker als doodsoorzaak in Nederland met 2,5 procent (van 45.790 in 2015 naar 46.934 in 2016) in Fryslân bedroeg die stijging 4,1 procent (van 1937 naar 2018).

In Fryslân steeg het totaal overledenen procentueel gezien in 2016 ook sterker dan in heel Nederland. Overleden er in 2015 6059 Friezen, een jaar later waren dat er 6286, een stijging van 3,7 procent. Landelijk stierven er in 2016 148.997 Nederlanders tegen 147.134 in 2015. Dat is een stijging van 1,26 procent.

Waarom de Friese cijfers sterk afwijken van het Nederlands gemiddelde kan Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS, niet verklaren. “Dat vergt meer lokaal onderzoek en een nadere analyse van alle overledenen. Het kan samenhangen met vergrijzing, maar misschien ook door een minder gezonde levensstijl. Of een groot verzorgingshuis net in Fryslân ligt of vlak over de grens met Groningen kan al veel uitmaken in de sterftecijfers.”

Meer in de pas

Over een langere periode lopen de Friese cijfers meer in de pas met de landelijke. In 2016 overleden 22,6 procent meer Nederlanders door kanker dan in 1996. In Fryslân is die stijging 25,6 procent. Zowel landelijk als in de provincie daalde het aantal doden door hart- en vaatziekten in die jaren met 24 procent.

