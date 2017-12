Regio donderdag, 28 december 2017

Roep om vuurwerkshows in Fryslân Leeuwarden - Er zijn komende jaarwisseling geen nieuwe vuurwerkvrije zones in Fryslân. Wel pleiten meerdere burgemeesters voor een vuurwerkverbod, betere (Europese) regelgeving en centrale vuurwerkshows. De Friese gemeenten proberen op diverse manieren bij te dragen aan een veilige jaarwisseling, zo laten de burgemeesters weten. Volgens burgemeester Ellen van Selm van Opsterland zijn daar onder meer gemeentelijke subsidies verstrekt voor georganiseerde feesten in dorpen, in de hoop dat de behoefte voor individueel vuurwerk afneemt. Als andere oplossing voor de landelijke vuurwerkproblematiek wijst Van Selm op het afstemmen van Europese regels over vuurwerkproductie, en op betere aanpak van handel in illegaal vuurwerk. Zij krijgt bijval van Ferd Crone van Leeuwarden, die ook naar Europese wetgeving wijst. “Daarnaast is een extra investering benodigd in de opsporing en vervolging van handel in illegaal vuurwerk.” Ook Tom van Mourik van Smallingerland ziet strengere wetgeving en controle in Europa als oplossing. “Door de handel via internet en via andere landen in Europa is het te gemakkelijk om aan zwaar illegaal vuurwerk te komen.” Verder ziet Van Mourik wel wat in een centraal punt met gemeentelijk vuurwerk. Bert Wassink van Terschelling vindt dat ook, al moet het initiatief wel uit de samenleving komen. Ook de burgemeesters in de DDFK-gemeenten zien professionele vuurwerkshows als goede oplossing, zo laten zij gezamenlijk weten. “Hoe dat praktisch moet worden georganiseerd is de volgende vraag. Het is ondoenlijk dat voor ieder dorp te laten plaatsvinden. Maar afgezien daarvan zou dit een te grote kostenpost zijn voor de gemeente.” André van de Nadort van Weststellingwerf ziet dat het afsteken van vuurwerk steeds verder wordt beperkt. “Ook de lokale overheid kan hieraan bijdragen door te ontmoedigen om zelf vuurwerk af te steken. Het kan lang duren voordat dit effect sorteert, maar dat is nou eenmaal zo met tradities. Die breek je niet af, maar die bouw je af. Ook ontstaat er dan langzaamaan een nieuwe traditie, namelijk dat de overheid het vuurwerk regelt.” De gemeente gaat volgend jaar kijken naar hoe de jaarwisseling van 2018 en 2019 veilig kan verlopen. “Het gaat niet alleen om vuurwerk, maar ook om de festiviteiten die ontsierd worden door drank en geweld.” Meer hierover in de papieren krant van 28 december 2017

