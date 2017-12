Regio donderdag, 28 december 2017

Huisartsen slaan alarm om fusie De Friesland Leeuwarden - Het inleveren van de zelfstandigheid van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) zal leiden tot vermindering van de investeringen in de zorg in Fryslân. Daarvoor vrezen de Friese huisartsen. Ze zeggen al enige tijd te merken dat de zorgverzekeraar nog amper bereid is geld te steken in de Friese zorg. De Friese huisartsen spreken jaarlijks met De Friesland - als grootste zorgverzekeraar - over mogelijke verbeteringen voor de zorg in Fryslân. Voorzitter Bart Maats van de Friese Huisartsenkring zegt dat De Friesland tot enkele jaren geleden goed meedacht en bereid was te investeren. Sinds twee jaar zou dat anders zijn. “Op alle plannen wordt gezegd: dat kan niet, het is te duur.” Maats noemt als voorbeelden dat er minder geld is voor zogeheten praktijkmanagers, dat zijn mensen die op huisartsenposten worden ingezet voor niet-medische werkzaamheden, en dat plannen van huisartsen om het huisartsentekort in Fryslân tegen te gaan al twee jaar op de plank liggen. “Maar kijk ook naar de avond-, nacht- en weekendzorg. DFZ wil daarvoor minder posten openhouden in de provincie. Dat is een verminderde service aan patiënten.” Volgens Maats werden in het verleden wel succesvolle projecten opgezet met De Friesland. Als voorbeeld noemt hij substitutie-projecten, waarbij huisartsen meer eenvoudige ingrepen zelf uitvoeren die tot dan in het ziekenhuis worden gedaan. “We hebben een aantal jaren heel goed samengewerkt en wij zijn actief betrokken geweest bij het maken van plannen. Maar de laatste twee jaar trapt DFZ continu op de rem. Ik heb sterk de indruk dat dat nu al de lange arm is van Zilveren Kruis.” Volgens Maats merken ook huisartsen in regio’s die te maken hebben met Zilveren Kruis - waar De Friesland straks wordt ondergebracht - dat deze zorgverzekeraar weinig coöperatief is. “Daar is de conclusie hetzelfde: ze zijn moeilijk toegankelijk en investeren niet in de zorg.” Maats zegt te vrezen dat de aandacht voor Fryslân alleen maar kleiner gaat worden, zodra Zilveren Kruis de dienst uitmaakt. “Uit winstbejag, maar ook omdat men niet meer in Fryslân zit, maar ver weg. Ik denk dat het vooral voor de patiënten een groot nadeel zal zijn. Je kunt beter een zorgverzekeraar in de buurt hebben die ook echt de belangen van Fryslân behartigt, dan een organisatie ver weg die alleen naar de financiële kant kijkt.” Meer hierover in de papieren krant van 28 december 2017

