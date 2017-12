Economie donderdag, 28 december 2017

Voedersector wil beloning voor boeren die efficiënt met fosfaat omgaan Leeuwarden - Boeren die met fosforarmer, en veelal duurder, voer ervoor hebben gezorgd dat de Nederlandse fosfaatreductie wordt gehaald, moeten beloond worden. Dat stelt de diervoersector. Ze moeten minder gekort worden, vindt directeur Henk Flipsen van de Nevedi. De diervoedersector heeft het gemiddelde gehalte aan fosfor in het voer gestaag verlaagd. Dit jaar is het gehalte volgens de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) 4,3 gram per kilo voer aangehouden. Leden van de vereniging werken al sinds 2012 aan een verlaging van het niveau in het voer om de uitstoot van fosfaat via de mest te verminderen. Hoe hoog het gemiddelde percentage in 2012 was, kan directeur Henk Flipsen niet zeggen. “Monitoring vindt nu veel meer plaats dan in de afgelopen jaren, onder andere in het kader van de huidige reductiemaatregelen. In 2012 stuurde niemand van onze leden aan op een vermindering van de gehaltes. Er waren toen wel minimumnormen die waren gebaseerd op diergezondheid, productie en welzijn. Daarop zijn ook de huidige gemiddelden nog gebaseerd.” De directeur tekent aan dat de bewustwording bij de voerleveranciers voor een vermindering van het fosforgehalte sinds 2011 is gegroeid. “In dat jaar hebben we al met toenmalig staatssecretaris Henk Bleker daarvoor afspraken ondertekend. Dat was in Fryslân, samen met LTO Nederland. Geleidelijk aan is vanaf toen ook de monitoring op fosforgehalten ingevoerd en verfijnd” Lees het hele artikel in de papieren krant van 28 december 2017

