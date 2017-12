Regio woensdag, 27 december 2017

Afspraken nodig over terugkeerplan bij uitzetting van kinderen Leeuwarden - Asielzoekerskinderen hebben een terugkeerplan nodig voor uitzetting, vindt Daniëlle Zevulun. Ze promoveerde op haar onderzoek naar de terugkeer van zulke kinderen naar Kosovo en Albanië. Wat komt er van asielzoekerskinderen terecht nadat ze zijn uitgezet of teruggekeerd naar het land van herkomst? “Daar weten we eigenlijk verbazingwekkend weinig over”, aldus cultureel antropoloog en internationaal jurist Daniëlle Zevulun. “Ze gaan de grens over en de gastlanden verliezen hen uit het oog.” Bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de afdeling Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen kreeg ze de kans daar wat aan te doen. Aan de hand van in een Europees onderzoek verzamelde gegevens onderzocht Zevulun hoe 157 Kosovaarse en Albanese kinderen tussen elf en achttien jaar zijn terechtgekomen in hun land van herkomst. Allemaal hadden ze een tijd - enkele maanden tot wel vijftien jaar - in vooral West-Europese landen doorgebracht om er asiel aan te vragen, onder wie enkelen in Nederland. “Mensen uit de Balkan vormen nog steeds een substantiële groep asielzoekers”, legt ze uit. “Vluchten ze voor bijvoorbeeld bloedwraak, dan hebben ze kans om asiel te krijgen, maar vaak gaat het om economische vluchtelingen en die worden teruggestuurd.” Zevulun koos het ‘belang van het kind-principe’ als leidraad, zoals ook geformuleerd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. “Overheden hebben de verantwoordelijkheid steeds het belang van het kind te waarborgen, ook als er sprake is van uitzetting.” Voor haar onderzoek gebruikte ze een lijst van veertien opvoedcondities die volgens de wetenschap aanwezig moeten zijn voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen, “zoals omstandigheden binnen het gezin, maar ook veiligheid, gelijke behandeling, onderwijsaanbod - dat soort dingen.” Welke kinderen zijn na terugkeer goed terechtgekomen en welke niet? “In de eerste plaats maakt het veel uit of mensen een verblijfsvergunning gekregen hebben en zelf besluiten toch terug te keren, of dat ze zijn uitgeprocedeerd en vervolgens teruggaan of teruggestuurd worden. Kinderen uit gezinnen met een vergunning die vrijwillig terugkeren, komen in het land van herkomst vaak in een betere leefomgeving terecht.” Ook wel logisch, want ouders hebben er dan zelf voor gekozen terug te gaan en hebben dat dus gedaan omdat ze kennelijk goede mogelijkheden zagen om een leven op te bouwen in het oude thuisland. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties