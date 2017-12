Regio zaterdag, 23 december 2017

Impasse dreigt rond IJsfontein in Dokkum

Dokkum - Het is onzeker of de IJsfontein in Dokkum op tijd - in mei 2018 - klaar is. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Markt en de bouw van de fontein zijn stilgelegd na een rechterlijke uitspraak, eerder deze week. De opleverdatum van de IJsfontein, onderdeel van 11Fountains, kan daarmee in gevaar komen. “We streven er naar om de fontein in mei af te hebben”, zegt woordvoerder Gerrit Hofstra van de provincie Fryslân, die verantwoordelijk is voor de realisatie van de elf fonteinen.

De gemeente Dongeradeel had de werkzaamheden aan de Markt en de bouw van de fontein van elkaar losgekoppeld in de afgegeven vergunning. De rechter oordeelde echter dat dit niet mocht en schorste de vergunning totdat een bezwaar van pandeigenaar Jan Leegstra is behandeld. Dat levert een vertraging op van minimaal acht weken. “Volgende week volgt een gesprek met Leegstra, daar zal veel van afhangen” aldus Hofstra.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 23 december

Reacties: