Regio zaterdag, 23 december 2017

Scharrelen naar opgaven voor het Bijbels cryptogram

Delfzijl - Kerst zonder Bijbels cryptogram is geen Kerst, vond Albert Ferwerda. Dus ging hij het zelf maar samenstellen, toen de vaste maker ermee ophield. Niet de eerste puzzel van zijn hand die in het Friesch Dagblad staat.

Waar hij ook woonde op de wereld, ieder jaar wist Albert Ferwerda (67) rond Kerst het Bijbels cryptogram uit het Friesch Dagblad te bemachtigen. Daarmee wist hij zich in een trouwe schare fans van de eindejaarspuzzel. Meer dan 35 jaar stelde Arend Jan Wijnsma uit Leeuwarden het Bijbels cryptogram samen. Vorig jaar kondigde hij aan dat het zijn laatste puzzel zou zijn.

Dat kan natuurlijk niet, een kerstvakantie zonder Bijbels cryptogram, dacht Albert Ferwerda. Na heel wat omzwervingen over de wereld is hij tegenwoordig predikant in de protestantse gemeente in Delfzijl. Hij besloot in het gat te springen en zelf maar een puzzel te maken. “We waren op vakantie en ik dacht: toch wel jammer. Toen heb ik de eerste zin van een liedtekst gezocht als oplossingszin en ging ik aan het verzinnen. In alle ontspannenheid hoor, het is geen zware plicht die op mijn schouders rust. Zo tussendoor bedenk ik eens een opgave. Dan loop ik te wandelen en denk: hoe krijg ik een fatsoenlijke zin met Nehemia erin?”

Het stramien van de puzzel is altijd hetzelfde. Enkele tientallen zinnen waarin op de een of andere manier een Bijbelse naam verborgen zit. De kunst is om een zin te maken waarvan de betekenis slaat op de oplossing.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 23 december

Het Bijbels cryptogram staat ook op die dag in de krant

