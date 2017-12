Regio zaterdag, 23 december 2017

Weinig kans op baanbehoud taxichauffeurs Dokkum - Het gevreesde scenario lijkt uit te komen bij de overname van het taxivervoer in Noordoost-Fryslân. Enkele tientallen chauffeurs hebben een naar eigen zeggen onmogelijk contract aangeboden gekregen van de nieuwe vervoerders. Zij vrezen dat ze na de kerstvakantie geen werk meer hebben. Wethouder Pyt-sje de Graaf gaf hen gisteren bij een actiebijeenkomst weinig hoop. Onder meer vakbond FNV zei al lange tijd dat zes Noordoost-Friese gemeenten geen goede eisen hadden opgenomen voor de overname van chauffeurs, bij de recente aanbesteding van het taxivervoer. De vakbond vreesde dat nieuwe vervoerders daar gemakkelijk onderuit kunnen, en vervolgens goedkopere chauffeurs zouden gaan inzetten. Dit lijkt nu te gebeuren. Zo hebben twaalf chauffeurs wel het verplichte contractaanbod gekregen van taxibedrijven VMNN en Dorenbos, maar geldt dat aanbod voor een baan in Emmen. De chauffeurs wonen nu in Noordoost-Fryslân en zouden dan dagelijks op eigen kosten naar Emmen moeten rijden. Ook dertig andere chauffeurs kregen een aanbod dat ze niet kunnen accepteren, stelt de FNV. Zo’n dertig chauffeurs van Taxi Waaksma uit Kootstertille voerden gisterochtend actie in Dokkum. FNV-actievoerder Johan Kiel wees wethouder De Graaf (FNP, Dongeradeel) erop dat het contractaanbod voor chauffeurs onmogelijk is te accepteren. “Dit betekent dat ze maandelijks drie- tot vierhonderd euro moeten inleveren van hun loon. En ze verdienen al niet heel veel. Ze staan met de rug tegen de muur.” De wethouder kon de chauffeurs niet geruststellen. Ze zei dat het nu aan werkgevers en werknemers is - verenigd in het Sociaal Fonds Taxi - om eruit te komen. “Ik soe hiel graach ynfloed ha. Mar dat sil no net slachje.” Het leverde haar vooral boegeroep op. Verschillende chauffeurs wezen erop dat ze nu voor een onmogelijke keuze staan. Ze moeten uiterlijk 2 januari laten weten of ze akkoord gaan met het contractaanbod. Doen ze dat niet, dan blijven ze in dienst bij Waaksma, dat geen werk meer voor hen heeft. Ze vrezen dan ontslag. FNV-bestuurder Jansma hekelde na de bijeenkomst de opstelling van de wethouder. “Ze verschuilt zich nu achter het Sociaal Fonds Taxi. Maar zej is de enige die nu de keuze heeft om voor de mensen te strijden. Ze moet nog overeenkomsten sluiten en heeft de keuze om daarin extra voorwaarden op te nemen. En daarnaast kan ze de vervoerders bij elkaar roepen en met hen hierover in gesprek gaan. Het gaat erom dat de politieke wil er is om dit te doen.” Jansma zei dat ze niet veel hoop had gekregen van de opstelling van wethouder De Graaf. “Ze heeft zó veel meer mogelijkheden, maar verschuilt zich steeds achter de regels. Maar wellicht dat de andere wethouders nu ook wakker worden.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 23 december

