Regio zaterdag, 23 december 2017

Tegen de kolkende watermassa’s van de kerstvloed in 1717 bleek vrijwel niets bestand Oostmahorn - Op eerste kerstdag 1717 teisterde een zware noordwester storm de kust van Fryslân, Groningen en het noordwesten van Duitsland. In Fryslân vielen 150 doden, in Groningen ruim 2000. Voor provinciale besturen was het een aanleiding de zwakke zeedijken snel te versterken. In totaal kostte de kerststorm van 1717 aan bijna veertienduizend mensen het leven. Het zwaarst getroffen was het gebied tussen Eems en Elbe, waar meer dan achtduizend slachtoffers waren te betreuren. De kolkende waterstroom richtte bovendien langs de hele kuststrook een enorme schade aan. Zoals de zware storm van 1953 aantoonde dat niet langer gewacht kon worden met de uitvoering van het Deltaplan, zo was de kerststorm van 1717 voor de provinciale besturen aanleiding om de zwakke zeedijken snel aan te pakken, zodat Fryslân en Groningen niet weer door een vergelijkbare ramp getroffen zouden worden. In zijn standaardwerk Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen schrijft Jan Buisman uitgebreid over de kerststorm van 1717. Kort voor de kerstdagen traden boven het noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan en boven Scandinavië snelle luchtdrukveranderingen op. De luchtdruk daalde sterk. Boven Groenland ontwikkelde zich een stormdepressie, die op 23 december boven IJsland arriveerde en een dag later lag het centrum van de depressie voor de Noorse kust, ongeveer ter hoogte van Trondheim. Boven het zuiden van Scandinavië, Denemarken en het oostelijk deel van de Noordzee. Het opgestuwde water beukte tegen de dijken. Tegen zoveel geweld was de waterkering niet bestand en het gevolg was dat op diverse plaatsen dijkdoorbraken plaatsvonden. Zo begaf de dijk aan het Dokkumer Diep het. Andere doorbraken waren bij Kollumerzijl en bij Driesumerzijl. Het water drong de grietenijen Kollumerland, Oost- en Westdongeradeel en Ferwerderadeel binnen. Oostmahorn aan de Lauwerszee verdween bijna in zijn geheel in de golven. Het dorp veranderde in een ruïne. In het dorp zochten 25 mensen hun toevlucht op de zolder van een woning. Het huis stortte in, de mensen verdronken. Ook het Nieuw-Bildt kwam geheel onder water te staan. Door de sluizen van de Oude Bildtzijl tijdig te versterken met puin kon op het nippertje worden voorkomen dat het water voor nog meer schade in het Bildt zorgde. Het puin was afkomstig van enkele huizen, die in allerijl voor dit doel werden afgebroken. Zo bleef het Oude Bildt gespaard. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 23 december

