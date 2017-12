Economie zaterdag, 23 december 2017

Geen modeshow in Drachten Drachten - Nadat winkeliers in het centrum van Drachten zich al eerder neerlegden bij winkelsluiting morgen, zien ze nu ook af van een alternatieve actie op deze zondag voor Kerst. Dat zegt Ruth Hut, eigenaar van La Moda en initiatiefneemster. In de gemeente Smallingerland geldt een verbod op winkelopenstelling op zondag, zo spraken de coalitiepartijen vier jaar geleden af. “We blijven dicht zondag. Ik wilde een modeshow houden door het centrum, maar het verbod blijft in alles gehandhaafd. Ook een ander evenement gaat niet door. Dat is een beetje jammer”, zegt Ruth Hut. Burgemeester Tom van Mourik nodigde Hut eerder uit op het gemeentehuis om in een gesprek toe te lichten dat er wordt gehandhaafd op winkelsluiting op 24 december. Hut wilde, samen met vele andere winkeliers in het centrum, toch open gaan. Daar kwam ze na het gesprek met Van Mourik van terug. Openstelling zou een economisch delict betekenen en een boete van enkele duizenden euro’s opleveren. Detailhandel Nederland meldde deze week dat 85 procent van de gemeenten in Nederland winkels toestaat morgen open te gaan. De vrees voor te grote drukte vandaag, vanwege drie dagen winkelsluiting, wordt als een van de belangrijkste redenen aangevoerd. Gisteravond was een koopavond. Uit een eerdere analyse van deze krant blijkt dat morgen in het noorden van de provincie gemeenten vasthouden aan de zondagsrust. Ook in Zuidhorn en Grootegast geldt dat. De Noordoostpolder kent jaarlijks acht koopzondagen en heeft op verzoek 24 december daarvan onderdeel gemaakt. In Harlingen mogen vanwege deze kerstkoopzondag de winkels ‘s ochtend ook open. Op het Bildt werd soepel omgegaan met aanvragen van winkels. Voor zover bekend maakt alleen ‘t Winkeltsy in Sint Annaparochie daar gebruik van.

