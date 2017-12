Regio woensdag, 20 december 2017

Aanhouding in zaak Van Seggeren

Kollumerzwaag - De zaak rond Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag kreeg gisteren een dramatische nieuwe wending. Zijn 33-jarige weduwe wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van Van Seggeren werd in juli gevonden in een weiland bij De Westereen.

De vrouw werd gisteren aangehouden. Douwe Keegstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster, spreekt van een grote schok. “Dit is heftich nijs, hiel ûnferwacht. It jout in dûbel gefoel. It is posityf dat der skot yn de saak is, mar oan de oare kant bin ik skokt dat syn frou oanhâlden is.”

Keegstra voelt vooral mee met de nabestaanden. “As dit foar ús al in skok is, hoe hurd komt it dan wol net oan by de bern en âlders?” Van Seggeren liet drie jonge kinderen na. Kollumerzwaag wordt in korte tijd andermaal getroffen door heftig nieuws. “Ofrûne wykein is Het Lichtpunt ôfbrând. It doarp kriget klap op klap.” Keegstra benadrukt dat de 33-jarige verdachte is in de zaak. “Wy moatte nergens op foarút rinne.”

Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland beaamt het dubbele gevoel. “Het is schrikken. Aan de andere kant is het een slepende zaak en geeft dit opluchting.” Bilker benadrukt dat het om een aanhouding voor verdenking is. “Hoe het proces verder verloopt weten we niet. We moeten niet speculeren.” Ook Bilker meldt dat de aanhouding een volgende schok is voor het dorp, na dood van Van Seggeren en de brand in Het Lichtpunt. “Kollumerzwaag heeft het momenteel zwaar te verduren.”

Hoewel de inwoners volgens Bilker ingetogen zijn en de emoties niet veel tonen merkt hij toch dat de dood van Van Seggeren nog in de hoofden zit. “Dat merkte ik ook bij de organisatie van het festival waar Van Seggeren de avond voor zijn dood was. Zij zitten er nog steeds mee.” Dat speelt ook in de rest van de omgeving, denkt Bilker. “Er was lange tijd onzekerheid, en dat geeft een heel vreemd gevoel. Zolang er geen aanhouding is gedaan zitten mensen ermee.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 december

