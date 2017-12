Regio woensdag, 20 december 2017

Fryslân betaalt fiks voor toeristendagkaart

Leeuwarden - De provincie Fryslân heeft Arriva veel te veel geld betaald voor een ‘gratis’ dagkaart voor toeristen. Arriva ontving per vervoerde toerist 52 euro. Een dagkaart voor bus en trein kost bij Arriva 19 euro, een verschil van 33 euro per passagier.

In april van dit jaar betaalde de provincie 575.000 euro aan Arriva. In ruil daarvoor konden toeristen in Ooststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren een dag gratis met het openbaar vervoer. Arriva was verantwoordelijk voor de verspreiding van de dagkaarten - de Fryslân Cards - onder toeristische ondernemers, voor de marketing en het vervoer. In ruil voor dat bedrag kreeg de provincie bijna 67.000 dagkaarten die onder toeristen, die minimaal een nacht in de provincie zouden verblijven, zouden worden verdeeld. “De prognose was dat er enkele tienduizenden toeristen gebruik van zouden maken”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra. Maar dat viel tegen. Niet enkele tienduizenden toeristen gingen een dagje ‘gratis’ met het openbaar vervoer, maar ruim achtduizend.

Ondanks de hoge kosten per toerist - 52 euro terwijl een reguliere dagkaart 19 euro kost - en het gebrek aan belangstelling vindt Kielstra niet dat de pilot mislukt is. “Het heeft leermomenten opgeleverd.” Op vragen over de overeenkomst met Arriva, over prestatieafspraken en of de hoge prijs per kaartje door Arriva op enige wijze wordt verrekend, bleef Kielstra het antwoord schuldig.

Een uur na de persbijeenkomst belde beleidsambtenaar Marco Kok van gedeputeerde Kielstra met de mededeling dat Arriva 125.000 euro gaat teruggeven aan de provincie. Opmerkelijk want Kielstra repte daar tijdens de persbijeenkomst met geen woord over. “Het stond verstopt in de evaluatie, daarom was het de gedeputeerde ontgaan.”

Vervolg

Ondanks dat Kielstra niet op de hoogte was van het feit dat Arriva 125.000 euro terug gaat storten, sloot hij wel een nieuw contract af met de vervoerder voor heel Fryslân. Komend jaar kunnen alle toeristen die minimaal een nacht doorbrengen in Fryslân een dag gratis reizen. De prijzen zijn voor de provincie een stuk gunstiger dan in de eerste pilot. De provincie betaalt Arriva 7,50 euro per toerist voor de eerste 50.000 Fryslân Cards, daarna zakt de prijs naar vijf en later naar twee euro per kaartje. “We betalen minder per klant en voor een groot deel achteraf. De eerste proef in vier gemeenten was gebaseerd op aannames, de nieuwe deal op het werkelijk gebruik”, aldus Kielstra.

De dure les van de pilot neemt Kielstra voor lief. “We hebben ervan geleerd en een aantal onderdelen veranderd. Beide partijen hebben hun best gedaan.”

Volgens vervoerder Arriva zijn de kosten die gemaakt zijn niet alleen voor de tickets, maar ook voor marketing en distributie van de tickets. Net als de provincie is de vervoerder optimistisch over een vervolg.

Reacties: