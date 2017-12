Regio woensdag, 20 december 2017

Amateurmuziek boos om opening LF2018

Leeuwarden - Tientallen Friese amateurmuzikanten zijn teleurgesteld en boos dat ze niet mee mogen doen aan het openingsspektakel van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Slechts een handjevol muziekkorpsen is uitverkoren.

Eerder dit jaar deed de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) een oproep aan haar 230 orkesten om zich vooral aan te melden voor het feest. Enkele weken geleden kreeg het overgrote deel bericht dat hun medewerking niet op prijs werd gesteld.

Fanfare Crescendo uit Hijum-Feinsum had zich in mei al aangemeld voor het bijzondere openingsfeest in de Friese hoofdstad. “Wy hiene der sin oan, mar hearden mar neat en ha doe in pear wike ferlyn mar oan de bel lutsen”, zegt voorzitter Henny Terpstra-Seepma. “Doe hearden wy dat se gjin fanfare ha woene, mar allinnich mar brassbands. Dy hiene de muzyk fan ‘t simmer al krigen.” Ze vindt het ‘nuver’ dat zij niet eerder is ingelicht over de opzet. “Ik ha wol begrepen dat se krekt soks wolle as de Passion yn Ljouwert. It moat oan allegearre kwaliteitseasken foldwaan, mar sis dat dan earder. As dit de tendins is fan LF2018, dan wit ik it net.”

Tryater

OMF-voorzitter Johan Meesters vindt de opstelling van de organisatie van het openingsconcert “tige spitich”. LF2018 heeft Tryater gevraagd om het openingsspektakel artistiek vorm te geven. Dat liet nog in juli op internet weten op zoek te zijn naar maar liefst vijftig koren en twintig orkesten, fanfares en brassbands.

Meester: “Wy hawwe ús korpsen frege en in protte hawwe entűsjast reagearre. In soad muzikanten rekkenen derop dat se meidwaan mochten en no hoecht it net”.

Bij brassband Apollo in Grou was de teleurstelling aanvankelijk erg groot dat het feest niet doorging, zegt secretaris Sigrid Boschma. De opluchting dat de band vorige week alsnog werd gevraagd ook. “Wy hawwe ien lyts probleem, ús dirigint Piet Visser is dan yn it bűtenlân, dus wy sykje noch in dirigint foar 26 jannewaris, mar dat moat wol slagje.”

Volgens Amerins Jansma van Tryater is de opzet van de opening veranderd. Het is nu een combinatie van een muzikaal concert en een theatrale voorstelling. Ze zegt dat uiteindelijk tien hafabra-orkesten zich hebben aangemeld voor het evenement op zaterdag 27 januari. Enkele verenigingen, zoals Da Capo uit Leeuwarden, trokken zich terug nadat ze te horen kregen dat ze op een dak moesten spelen en elke zaterdag in januari moesten oefenen. Slechts enkele muziekverenigingen kregen een ‘afschrijver’. Ze betreurt het dat muzikanten zich gepasseerd voelen en teleurgesteld zijn. Collega An de Wrede vult aan: “Wy wolle graach in bydrage leverje oan it tastânkommen fan de Iepen Mienskip. As dat begjint mei lilkens, dan is dat no al net slagge. Wy sille kontakt opnimme mei de minsken dy’t teloarsteld binne, want dat moat fansels noait.”

De opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa belooft een heel spektakel te worden, zegt Boschma. “Dit wurdt in erfaring dy’t je je hiele libben net mear ferjitte sille”, denkt ze. Van het Pasveerkorps Leeuwarden doet zowel het jeugdkorps als het seniorenkorps mee, bevestigt Bas Hut. “Met zo’n zeventig man komen we op het dak van Tresoar te staan. Heel speciaal”, aldus Hut. Vrijdag wordt de muziek opgenomen in het gebouw van Pasveer aan de Van der Loonstraat.

