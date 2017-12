Regio dinsdag, 19 december 2017

Stationsplein tijdig af maar nog geen nevelende fontein Leeuwarden - De vernieuwing van het Stationsgebied in Leeuwarden is net op tijd klaar voor Culturele Hoofdstad. En daar, zo erkende wethouder Henk Deinum gistermiddag bij de heropening, zag het lang niet naar uit. Het bouwen in de binnenstad en de complexiteit van ondergronds bouwen: het duurde allemaal veel langer dan verwacht, zoals het Friesch Dagblad in oktober al meldde. Op het station speelt een dixielandbandje vrolijke klanken, rond een geďmproviseerd podiumpje verzamelen zich de gebruikelijke hoogwaardigheidsbekleders en NS-personeel deelt Merci-chocolaatjes uit. Buiten, tegenover het station, staat de nieuwe blikvanger van Leeuwarden: de fontein Love van de Spaanse kunstenaar Jaume Plenza. Terwijl de genodigden luisteren naar de toespraken en aansluitend worden rondgeleid door het nieuwe stationsgebied wordt er onder de fontein druk gewerkt. Het speciale eraan is de nevel waarin de fontein moet worden gehuld. Het blijven flarden, en ze komen niet uit de fontein zelf maar uit een inderhaast neergezette rookmachine. ,,Kinderziektes”, zegt wethouder Henk Deinum. ,,Om te kunnen nevelen, moet het warmer zijn dan 5 graden.” Twintig miljoen heeft de herinrichting van het Stationsgebied gekost. Daarvoor is een nieuwe ondergrondse fietsenkelder gebouwd, is het wegdek opnieuw bestraat en is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers gekomen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 19 december.

